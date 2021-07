McAfee Total Protection 2021: sconto di 55 euro

McAfee propone nuovamente la sua soluzione di sicurezza ad un prezzo inferiore a quello di listino. L'abbonamento al piano Famiglia della suite Total Protection, che consente l'installazione su 10 dispositivi, può essere sottoscritto a 44,95 euro (primo anno). L'utente può quindi risparmiare 55 euro.

McAfee Total Protection: sconto per 10 dispositivi

Come deduce dal nome, Total Protection offre una protezione completa, quindi include diversi componenti, oltre al famoso antivirus che blocca varie tipologie di malware e l'accesso ai siti pericolosi su Windows, macOS, iOS e Android. Gli utenti troveranno il firewall che monitora il traffico in entrata e uscita, rilevando intrusioni non autorizzate nella rete domestica.

Il password manager consente invece di conservare tutte le credenziali in un luogo sicuro. Altre utili funzionalità sono l'archiviazione protetta dei file personali con crittografia AES a 256 bit, l'eliminazione sicura dei documenti privati con McAfee Shredder e il controllo parentale Safe Family. Non meno importante è la Secure VPN che permette di navigare online in assoluto anonimato, ma questa opportunità è disponibile sono per gli utenti che attivano il rinnovo automatico.

L'abbonamento per il primo anno a Total Protection è attualmente in offerta a 44,95 euro. Allo scadere del termine viene applicato il prezzo di 99,95 euro, ma l'utente può disdire in qualsiasi momento. Eventualmente si può sfruttare il rimborso entro 30 giorni.