McAfee Total Protection per bloccare WhisperGate

Microsoft ha scoperto un attacco distruttivo contro diversi siti ucraini effettuato con WhisperGate, un wiper che sovrascrive il Master Boot Record (MBR) e rendere inaccessibili numerosi file. Oltre a Defender Antivirus è possibile utilizzare McAfee Total Protection per bloccare il malware su Windows. L'abbonamento per il primo anno è disponibile con uno sconto fino a 55 euro.

McAfee Total Protection: antivirus e altre funzionalità

Apparentemente WhisperGate sembra un ransomware, in quanto all'ignara vittima viene mostrato un messaggio con l'ammontare del riscatto (10.000 dollari in Bitcoin) e l'indirizzo del wallet. Si tratta invece di un wiper che esegue un'azione più distruttiva perché i file non vengono cifrati, ma resi irrecuperabili. Non è noto come il malware viene distribuito. Tuttavia è sufficiente installare una soluzione di sicurezza per bloccare simili attacchi. Tra le più note e affidabili c'è McAfee Total Protection.

L'antivirus può rilevare ogni tipo di minaccia informatica non solo su Windows, ma anche su macOS, Android e iOS. La suite include inoltre un firewall che monitora il traffico in entrata e uscita. È presente anche un password manager che consente di conservare in un luogo sicuro tutte le credenziali di login. Altri utili tool consentono di proteggere i file più importanti con la crittografia AES a 256 bit, eliminare i documenti confidenziali senza lasciare tracce e garantire la sicurezza online dei più piccoli con il controllo parentale (piano Famiglia).

Tutti i piani includono una VPN, ma può essere utilizzata solo se viene attivato il rinnovo automatico. Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento per il primo anno a 44,95 euro (un dispositivo), 49,95 euro (5 dispositivi) e 54,95 euro (10 dispositivi).