McAfee Total Protection in offerta a 44,95 euro

McAfee non ha certo bisogno di presentazioni, essendo una delle software house più note nel settore della sicurezza (fondata dal compianto John nel 1987). Gli utenti che cercano una soluzione completa possono approfittare della promozione in corso. L’abbonamento per il primo anno, valido per cinque dispositivi, alla suite Total Protection può essere sottoscritto con uno sconto di 55 euro.

McAfee Total Protection: solo 44,95 euro per 5 dispositivi

Total Protection è la soluzione più completa di McAfee. Ovviamente è presente il rinomato e pluripremiato antivirus che offre una protezione affidabile contro ogni tipo di minaccia informatica su Windows, macOS, Android e iOS. La privacy viene garantita dal tool che elimina i dati personali non indispensabili dai file. Il software blocca anche i siti pericolosi, come quelli usati per gli attacchi phishing.

Total Protection include inoltre un firewall che monitora il traffico in entrata e uscita, un password manager che permette di conservare con sicurezza le credenziali di login e, se viene mantenuto il rinnovo automatico, una VPN che nasconde il vero indirizzo IP del dispositivo e quindi le attività online.

Non manca il tool che cancella definitivamente ogni file e quello che consente di ottimizzare le prestazioni, limitando l’uso della larghezza di banda. In qualsiasi momento è possibile contattare il team di assistenza tecnica. Scegliendo la versione Famiglia per dieci dispositivi si può utilizzare anche il controllo parentale.

Grazie all’offerta attuale, l’abbonamento a Total Protection può essere sottoscritto a 44,95 euro per il primo anno (sconto di 55 euro). Per il pagamento si possono usare carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

