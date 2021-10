McAfee Total Protection: protezione totale e prestazioni al top

Quella che ti suggeriamo oggi è un’offerta imperdibile su uno dei migliori antivirus di tutti i tempi. Stiamo parlando naturalmente di McAfee Total Protection, una soluzione completa per proteggere il tuo dispositivo da qualsiasi minaccia salvaguardando la privacy.

McAfee Total Protection: caratteristiche

Protezione

La soluzione di McAfee va oltre il semplice antivirus, ma offre una vera e propria protezione a 360 gradi. Innanzitutto, l’antivirus viene costantemente aggiornato così da rilevare nel minor tempo possibile anche nuove minacce. A questo si affiancano i filtri antispam e la crittografia che forniscono la massima sicurezza per i dati sensibili. Questo significa che potrai navigare in totale privacy, ed effettuare pagamenti o acquisti online senza rischi per i dati bancari. Proprio per quanto riguarda la privacy, McAfee integra uno strumento per eliminare completamente i dati riconducibili all’utente, contenuti ad esempio nei cookies. Non manca, inoltre, la funzionalità WebAdvisor che consente di prevenire gli attacchi grazie agli avvisi per ogni singolo sito web e file potenzialmente pericolosi. A chiudere la dotazione per la sicurezza ci pensa una rete VPN inclusa nell’abbonamento. Questa sarà accessibile da qualsiasi dispositivo, fisso e mobile, semplicemente effettuando il login con il proprio account. In questo modo potrai navigare in totale sicurezza da qualsiasi rete Wi-Fi anche pubblica, ed effettuare qualsiasi operazione mantenendo la tua privacy.

Se desideri saperne di più, puoi consultare il nostro articolo sui migliori antivirus del 2021, tra cui anche McAfee che guadagna il podio tra i migliori in assoluto.

Ottimizzazione

La suite, però, non è solo protezione, ma anche ottimizzazione. Sono inclusi, infatti, alcuni strumenti utili all’ottimizzazione generale del sistema. Web Boost, ad esempio, mette in pausa i video a riproduzione automatica così da risparmiare batteria e larghezza di banda. Booster app, invece, gestisce in maniera intelligente le risorse così da velocizzare le operazioni e ridurre il tempo per svolgere il tuo lavoro. Molto interessante, infine, File Lock che permette di creare dischi crittografati protetti da password, così da proteggere qualsiasi documento in caso di furto o smarrimento del supporto di archiviazione. Insomma, una soluzione decisamente completa, ideale per chi utilizza il computer quotidianamente, soprattutto per l’attività professionale.

