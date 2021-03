McAfee Total Protection: sconti fino al 60%

Uno degli antivirus più diffusi in assoluto può essere acquistato ad un prezzo molto interessante. McAfee Total Protection è in realtà una suite completa che include anche altri software importanti per la sicurezza, come firewall e password manager. Gli utenti possono approfittare degli sconti fino al 60%.

McAfee Total Protection in offerta

McAfee Total Protection è disponibile in tre piani: Individuale (un dispositivo), Più dispositivi (5 dispositivi) e Family (10 dispositivi). Il componente principale è ovviamente il pluripremiato antivirus che protegge computer (Windows e Mac) e dispositivi mobile (Android e iOS) contro virus, malware, spyware e ransomware. Blocca inoltre i siti pericolosi durante la navigazione ed evita il furto di dati sensibili.

La suite include inoltre un firewall che impedisce l’accesso alla rete domestica e un password manager che conserva tutte le credenziali in un luogo sicuro. Gli utenti possono anche proteggere i file personali tramite crittografia AES a 256 bit, eliminare le tracce delle informazioni private con McAfee Shredder e, se viene attivato il rinnovo automatico, navigare in completo anonimato grazie alla Secure VPN.

I prezzi scontati per i tre piani sono 29,95 euro, 34,95 euro e 39,95 euro, invece di 69,95 euro, 89,95 euro e 99,95 euro. L’importo è riferito solo al primo anno di abbonamento, al termine del quale verrà applicato il prezzo di listino.