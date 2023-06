Tutta la sicurezza di McAfee e uno sconto di 80 euro

Da ormai quasi quarant’anni, fin dalla fondazione nel lontano 1987, McAfee è impegnata nella missione per proteggere computer e dispositivi con una soluzione antivirus andata evolvendo nel tempo e diventata una vera e propria suite completa per la cybersecurity. A testimoniarlo è il pacchetto Total Protection. Oggi è possibile sottoscrivere un abbonamento alla soluzione all-in-one approfittando di uno sconto fino a 80 euro. Vediamo perché conviene.

Sicurezza all-in-one: scegli l’offerta di McAfee Total Protection

Oltre alla già citata tecnologia leader del mercato che tiene lontani i malware e ogni altra tipologia di codice maligno, sono inclusi strumenti avanzati per la tutela della privacy e dei dati. Tra questi, vale la pena citare la Secure VPN per navigare in modo anonimo e per applicare una crittografia a tutte le informazioni trasmesse e ricevute, anche quelle inerenti ad acquisti, transazioni economiche e comunicazioni. C’è poi Safe Family, con funzionalità di parental control dedicate a tutta la famiglia.

A completare la suite di McAfee Total Protection sono uno strumento per l’ottimizzazione delle prestazioni, l’implementazione di un firewall che impedisce ai malintenzionati di infiltrarsi nella rete domestica, un password manager utile per la gestione avanzata delle credenziali di accesso agli account, la tecnologia Shredder che può essere descritta come una sorta di distruggidocumenti virtuale per eliminare ogni traccia dei file confidenziali e l’archiviazione crittografata (AES a 256-bit) che tiene lontani gli occhi indiscreti.

Chi sceglie l’abbonamento annuale Family può risparmiare 80 euro e proteggere fino a un massimo di dieci dispositivi tra computer, smartphone e tablet. In alternativa, c’è la formula più economica con uno sconto di 65 euro che arriva a cinque device. La compatibilità è garantita con i sistemi operativi Windows, macOS, Android e iOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.