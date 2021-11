La software house fondata da John McAfee propone la sua migliore soluzione di sicurezza ad un prezzo molto interessante. L'abbonamento per il primo anno alla suite McAfee Total Protection può essere sottoscritto a 44,95 euro e consente di utilizzare fino a 5 dispositivi. È possibile anche scegliere il piano per un singolo device o l'offerta Famiglia (fino a 10 dispositivi).

McAfee Total Protection: sconto fino a 60 euro

McAfee Total Protection è una soluzione completa che offre massima sicurezza e privacy durante la navigazione online. Il pluripremiato antivirus garantisce la protezione contro ogni tipo di minaccia informatica, tra cui i sempre più diffusi ransomware, per tutti i dispositivi (Windows, macOS, Android e iOS). Il software rileva inoltre lo spam, blocca l'accesso ai siti infetti e individua i tentativi di intrusione (ad esempio tramite reti WiFi pubbliche).

Gli utenti possono fare affidamento sul firewall integrato per il monitoraggio del traffico in entrata e uscita. È presente anche un password manager che consente di conservare in un luogo sicuro tutte le credenziali di login. Altri utili tool sono la crittografia AES a 256 bit per i file più importanti, la distruzione dei file confidenziali senza lasciare tracce e il controllo parentale (piano Famiglia).

Se l'utente mantiene il rinnovo automatico dell'abbonamento è possibile anche utilizzare la VPN con traffico illimitato. La promozione in corso copre il primo anno dell'abbonamento: 39,95 euro (un dispositivo), 44,95 euro (5 dispositivi) e 49,95 euro (10 dispositivi). Lo sconto è quindi compreso tra 40 e 60 euro. McAfee offre la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.