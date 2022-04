McAfee: un anno di protezione antivirus a 39,95 euro

Il mondo del Web sta diventando sempre più ampio e insieme alle migliori innovazioni arrivano anche pericoli sempre più articolati e difficili da individuare. Stiamo ovviamente parlando di virus e malware, i quali ogni giorno minacciato migliaia di computer in tutto il mondo. Il miglior modo per proteggersi è ovviamente dotarsi di un antivirus molto prestante, ma che allo stesso tempo non disponga di un prezzo esagerato. McAfee ha quindi pensato di scontare tutti i propri abbonamenti annuali, offrendoli a partire da soli 39,95 euro. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire quale è il migliore sulla base delle esigenze del singolo utente.

Tre piani antivirus tra cui scegliere: ecco gli sconti di McAfee

I piani offerti da McAfee sono esattamente tre e tutti potranno contare su un prezzo minore rispetto a quello di listino, almeno fino alla fine della promozione. Ovviamente tutti si differenzieranno per quantità di opzioni a disposizione, ma soprattutto per quantità di dispositivi configurabili in contemporanea.

Il piano più economico, ovvero quello Individuale, offrirà tutte le funzionalità base più importanti che un antivirus deve assolutamente possedere (e non solo). Non mancheranno infatti: un software antivirus capace di proteggere il computer e i dati personali da hacker e criminali informatici, una VPN sicura, un tool per l’ottimizzazione delle prestazioni, protezione per la rete domestica, assistenza online ed esperti di sicurezza sempre a disposizione un gestore delle password, la navigazione sicura sul Web, il software McAfee Shredder utile per rimuovere file confidenziali per evitare che ne rimangano traccia e anche l’archiviazione di tutti i file in maniera crittografata. Tutto ciò su un singolo computer e per, appunto, uso individuale.

Il piano dedicato a Più dispositivi invece, offrirà le stesse funzionalità su un massimo di 5 Device in contemporanea, indipendentemente dal sistema operativo in possesso: Windows, macOS, iOS o Android. Infine, il piano Family potrà contare su un supporto in contemporanea di 10 dispositivi, oltre che sul software Safe Family per proteggere tutta la propria famiglia e mantenere sicura la privacy degli utenti più piccoli. Ovviamente saranno incluse anche tutte le opzioni presenti all’interno del piano Individuale. I prezzi scontati a partire da 39,95 euro varranno solo per il primo anno di abbonamento, il quale si rinnoverà in automatico alla fine dei 12 mesi previsti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.