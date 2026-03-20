In questo McDonald's i camerieri sono robot umanoidi...

Il personale di sala di un McDonald’s di Shanghai è stato completamente sostituito da robot umanoidi che prendono nota degli ordini e servono ai tavoli. In cucina ci sono ancora esseri umani, per ora.

Robot al posto dei camerieri da McDonald’s: il test in Cina che fa discutere

Il test è una collaborazione tra McDonald’s e Keenon Robotics, azienda cinese specializzata in robotica per la ristorazione. I robot sono meccanici, pilotati da algoritmi. Non prendono pause, non si stancano mai e hanno un’autonomia che copre l’intera giornata lavorativa.

McDonald’s presenta l’esperimento come un modo per offrire un’esperienza divertente, ridurre i tempi di attesa e garantire un servizio costante. I bambini, a quanto pare, ne sono entusiasti, anche troppo, ma i robot sono progettati per resistere alle loro attenzioni ed evitarli nel percorso.

Cina, il cuore della robotica

Non è un caso che l’esperimento si svolga in Cina. Il Paese sta investendo massicciamente nella robotica e numerosi ristoranti cinesi offrono già servizi simili. Al Mobile World Congress di Barcellona di quest’anno, i corridoi erano pieni di robot prodotti da aziende cinesi.

Il video di McDonald’s è quindi tanto un esperimento sul futuro della ristorazione quanto un’operazione di comunicazione: mostrare che la tecnologia è pronta, che funziona, e che la Cina è avanti.

Per ora il test è limitato a un solo ristorante e McDonald’s, ma se i robot funzionano, perché fermarsi a uno?… McDonald’s sa adattarsi. In dieci anni, i totem per le ordinazioni hanno sostituito quasi completamente le casse con personale. Nessuno ci ha fatto caso perché il cambiamento è stato graduale. I robot camerieri sono il passo successivo, anche se è più difficile da ignorare.

Chi lavora in un fast food fa un mestiere ripetitivo e spesso sottopagato. Un robot non si lamenta, non chiede aumenti, non si ammala. Dal punto di vista dell’azienda, la sostituzione è un affarone. Dal punto di vista della società, decisamente meno.