MediaTek Dimensity 9200+ sfida Snapdragon 8 Gen 2

MediaTek aveva anticipato Qualcomm con l’annuncio del Dimensity 9200 all’inizio di novembre 2022. Ora l’azienda taiwanese risponde allo Snapdragon 8 Gen 2 con un nuovo chip di fascia alta: Dimensity 9200+. Nonostante il nome simile ci sono importanti miglioramenti in termine di prestazioni e consumi.

MediaTek Dimensity 9200+: specifiche complete

Il nuovo MediaTek Dimensity 9200+ è realizzato da TSMC con la tecnologia di processo a 4 nanometri di seconda generazione. Come nel Dimensity 9200 è presente una CPU octa core in configurazione 1+3+4, ma sono state incrementate le frequenze di clock. Ci sono quindi un Cortex-X3 a 3,35 GHz, tre Cortex-A715 a 3 GHz e quattro Cortex-A510 a 2 GHz. Le prestazioni sono aumentate del 10% per i quattro core Performance e dell’11% per i quattro core Efficiency.

La GPU è ancora Immortalis-G715 con 11 core, ma le prestazioni sono aumentate del 17%. Supporta ovviamente il ray tracing in tempo reale, oltre a Variable Rate Shading e Vulkan 1.3. I calcoli per l’intelligenza artificiale (ad esempio quelli delle funzionalità fotografiche) sono affidati alla MediaTek APU 690.

Il MediaTek Imagiq 890 supporta invece fotocamere con risoluzione massima di 320 megapixel e registrazione video 8K a 30 fps. Il SoC integra inoltre un modem 5G (sub-6GHz e mmWave) e supporta Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, memorie LPDDR5X fino a 8.533 MHz e storage UFS 4.0.

Sono infine presenti diverse tecnologie per il gaming, tra cui HyperEngine 6.0, Adaptive Game e Frame Rate Smoother 2.0. I primi smartphone con MediaTek Dimensity 9200+ arriveranno sul mercato entro fine maggio. Il produttore taiwanese non ha comunicato l’elenco dei partner, ma sicuramente ci sono Xiaomi, Honor e Oppo.