MediaTek: il primo chip a 2nm già in tape-out per il 2025

I primi chip a 2nm da parte delle principali aziende attive nel segmento informatico dell’hardware non saranno disponibili prima del prossimo anno, MediaTek prova a giocare d’anticipo annunciando l’inizio della fase di tape-out per i chip a 2nm già nel quarto trimestre del 2025. L’azienda sta anche utilizzando il processo a 3nm di terza generazione di TSMC per il lancio del Dimensity 9500 entro la fine dell’anno.

MediaTek annuncia la fase di tape-out per il suo primo chip a 2nm

Il nuovo chip di MediaTek, realizzato con il nuovo processo a 2nm, sarà solamente disponibile nel 2026. Tuttavia, avviare il tape-out a settembre darà all’azienda taiwanese più tempo per perfezionare lo schema e garantire una quantità sufficiente di chip per i suoi clienti.

Il processo di tape-out, che rappresenta la fase finale della progettazione di un chip prima della produzione di massa, inizierà già a settembre 2025 da parte di TSMC. Questo passaggio, che richiede investimenti di milioni di dollari, è cruciale: se il prodotto non soddisfa le aspettative, deve essere sottoposto a un ulteriore ciclo di tape-out.

L’annuncio riguardo la fase di tape-out per settembre arriva direttamente da un dirigente MediaTek, sfruttando il fatto che TSMC accetterà ordini per il nuovo nodo di prossima generazione già dal 1° aprile. Questo anticipo consente a MediaTek di apportare modifiche per ottimizzare le prestazioni e l’efficienza del chipset, con l’obiettivo di eguagliare le performance dell’avversario di Qualcomm, vale a dire Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Il SoC a 2nm dovrebbe consentire a MediaTek di offire un miglioramento delle prestazioni fino al 15% e una riduzione del consumo energetico fino al 25% rispetto al nodo N3. Tuttavia, non è stato specificato se il riferimento è la variante N3E (seconda generazione del processo a 3nm) o N3P (terza generazione). Nel frattempo, Qualcomm ha annunciato il suo evento Snapdragon Summit 2025, previsto per il 23 settembre, dove verrà probabilmente presentato il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 2, che competerà con il Dimensity 9500.