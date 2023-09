MediaWorld lancia la promo TUTTO A TASSO ZERO (anche su iPhone 15)

Da pochi minuti è online sul sito di MediaWorld la promo Tutto a Tasso Zero, che consente agli utenti di acquistare i loro prodotti preferiti a rate senza interessi e iniziare a pagare da gennaio 2024. La nuova promozione è valida fino alle 23:59 di venerdì 29 settembre.

Grazie alla promo Tutto a Tasso Zero puoi comprare a tasso zero, e iniziare a pagare dal mese di gennaio del prossimo anno, anche i nuovi iPhone 15. In questo modo l’acquisto diventa più semplice, primo perché non devi sborsare tutti i soldi in un’unica soluzione e secondo perché la prima rata inizia fra più di 3 mesi. Ti ricordiamo che i pre-ordini di iPhone 15 partono oggi dalle ore 14:00.

MediaWorld Tutto a Tasso Zero: promo valida su tutti i prodotti, anche sui nuovi iPhone

La promozione online Tutto a Tasso Zero di MediaWorld è valida su tutti i prodotti, anche sui nuovi iPhone 15. Grazie alle rate a interessi zero e l’opportunità di iniziare a pagare soltanto a partire da gennaio 2024, hai tutto quello che ti serve per un acquisto costoso che magari in altre condizioni potresti non permetterti.

I prezzi dei nuovi iPhone 15 partono da 979 euro per il modello base, iPhone 15 Plus costa 1.129 euro, iPhone 15 Pro 1.239 euro, mentre iPhone 15 Pro Max 1.489 euro. Sono cifre importanti, ma grazie alla promo appena lanciata da MediaWorld diventano alla portata di tutti.

Corri a dare un’occhiata alla promo Tutto a Tasso Zero di MediaWorld disponibile su questa pagina e approfitta delle condizioni favorevoli offerte dal sito per acquistare l’articolo che hai da sempre desiderato.

