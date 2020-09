Weekend da bollino rosso su MediaWorld

Weekend da bollino rosso, ma non è né per la partenza, né per il ritorno dalle vacanze: si tratta in questo caso di una semplice nuova iniziativa che MediaWorld organizza mettendo assieme un lungo weekend di sconti speciali all’interno dei quali agglomerare tutto il meglio dell’elettronica di consumo. Si chiama Red Weekend ed è un grande catalogo tutto da sfogliare, perché ad ogni singola voce c’è uno sconto abbinato.

MediaWorld, bollino rosso

Occasioni di questo tipo si rivelano una opportunità per chiunque stia cercando smartphone, tablet, monitor, laptop o altri device, senza dimenticare elettrodomestici, gaming e molto altro ancora.

Qualche esempio:

Apple iPhone 11 Pro Max 64GB: 1099 euro (sconto di 190 euro)

Apple iPad Pro 12,9: 888 euro (sconto di 400 euro)

Acer Aspire 3: 399 euro (sconto di 50 euro)

Samsung The Frame 43 pollici: 529 euro (sconto di 250 euro)

iRobot Roomba e5: 299,99 euro (-99 euro)

Ma l’elenco è molto più ampio, dunque per una scelta migliore il consiglio è quello di sfogliare l’intero catalogo dei prodotti in vetrina. Maggiore è il prezzo del prodotto, maggiore è lo sconto relativo: benché le percentuali non siano indicate, la progressione appare relativamente lineare e distribuita su una molteplicità di categorie. L’occasione è dunque ghiotta per chi deve rifarsi l’ufficio, riattrezzare l’abitazione o cambiare un device giunto a fine vita: c’è un weekend intero per scegliere e cliccare.