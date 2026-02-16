MediaWorld oltre l'elettronica: arriva la sezione Viaggi

Uno dei marchi più noti dell’elettronica di consumo estende il proprio raggio d’azione al settore travel: è online MediaWorld Viaggi. L’iniziativa è messa in campo dallo store in collaborazione con il gruppo Bluvacanze. La nuova sezione permette di pianificare e acquistare una vacanza, attraverso la stessa piattaforma che propone dispositivi come smartphone, televisioni e computer.

La sezione Viaggi di MediaWorld con il partner Bluvacanze

Come si legge nel comunicato giunto in redazione, la volontà è quella di guidare il cliente e in un percorso unico che va dalla scelta dei dispositivi tecnologici utili a partire, fino alla prenotazione del viaggio, attraverso un percorso semplice, affidabile e integrato . Nasce dall’analisi di quanto osservato durante gli ultimi due anni: sono cresciute fino al 40% alcune categorie affini alle vacanze come action camera, cuffie Bluetooth, powerbank, fotocamere mirrorless, eBook reader e droni.

Non mancano ovviamente i pacchetti già pronti, tour esperienziali, city break e proposte personalizzabili. Gli iscritti al programma Club possono accedere a promozioni dedicate. Queste le parole di Vittorio Buonfiglio, COO MediaWorld Italia.

Il nostro obiettivo è continuare a far evolvere MediaWorld come punto di riferimento per le persone, non solo quando acquistano un prodotto, ma quando progettano esperienze. MediaWorld Viaggi va in questa direzione: è un servizio che nasce dall’osservazione dei comportamenti reali dei clienti e che ci permette di esplorare nuovi territori, mantenendo al centro semplicità, fiducia e qualità dell’esperienza. È un esempio concreto di come intendiamo innovare il nostro modello, partendo dai bisogni delle persone, per essere sempre più una piattaforma omnicanale di servizi e soluzioni.

Sempre il comunicato ufficiale sottolinea come il lancio rappresenti un tassello strategico per entrambe le aziende, Mediaworld e il partner Bluvacanze. La collaborazione è destinata a evolvere nel tempo con nuove funzionalità, iniziative dedicate e integrazioni. Mira a rafforzare il legame tra tecnologia, esperienza e servizi.