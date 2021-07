Meet Visa: una nuova identità per il brand, nel nome del cambiamento

Un percorso evolutivo per il brand, studiato in modo da mettere in luce le funzionalità offerte dalla propria rete e l'impegno profuso a favore dell'inclusione economica in tutto il mondo: Meet Visa è il nome del progetto che annunciato questa settimana dalla società. Si snoderà attraverso una campagna di marketing e l'anteprima di un look rinnovato.

Visa: l'evoluzione del brand nel nome del cambiamento

Oggi il network globale gestito dal gruppo collega 3,6 miliardi di credenziali di pagamento, oltre 70 milioni di esercenti locali e decine di migliaia di partner, generando un volume totale di oltre 11 trilioni di dollari. Questo il commento attribuito a Lynne Biggar, Executive Vice President e Global Chief Marketing Officer di Visa.

Le persone credono di conoscere Visa. I consumatori e le imprese hanno fiducia nella credibilità di queste quattro lettere e se ne accorgono ogni qualvolta mettono mano al portafoglio, pagano un esercente, entrano in un negozio o effettuano un pagamento online. Ciò che non possono sapere è il modo in cui queste quattro lettere gestiscono la più dinamica rete di persone, partnership e prodotti. La nostra mission è assicurarci che Visa diventi qualcosa di più di una società di carte di credito e sia riconosciuta come la rete più affidabile che guida il futuro del commercio.