MEGA SCONTO DEL 31% per lo Zaino porta PC impermeabile ed ERGONOMICO

Siete sempre in viaggio per lavoro e, quindi, vi ritrovate a dover portare il vostro notebook a destra e a manca? Allora quello che non può mancarvi è questo Zaino porta pc marcato Besttravel, oggi in offerta incredibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 31%.

L’articolo che vi svolterà la vita è disponibile al momento a soli 34,99 euro, anziché 50 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per averlo domani stesso direttamente a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. L’offerta è super conveniente quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Porta il tuo notebook ovunque con lo Zaino porta pc Besttravel

Lo Zaino porta pc marcato Besttravel è realizzato con un comparto dedicato per laptop da 15,6 pollici. Lo scomparto principale è abbastanza spazioso per libri, raccoglitori e fogli A4, mentre le altre numerose tasche funzionali separabili rendono sicuro e organizzato tutto ciò che serve nella vita di ogni giorno.

La sicurezza è garantita grazie all’anello antifurto attaccato alla doppia cerniera e alla tasca nascosta sul retro per proteggere passaporto, portafogli, telefono ed altri eventuali oggetti di valore. In più il modello è realizzato in tessuto Oxford 600D impermeabile e resistente agli schizzi, le cerniere sono lisce sui due lati e le cuciture sono rinforzate per una maggiore durata nel tempo.

Indossarlo è un piacere in quanto è ergonomico ed ha spallacci imbottiti regolabili. Il manico robusto offre un maggior comfort per il trasporto, mentre lo schienale è realizzato in una speciale spugna traspirante che permette di mantenere fresca tutta la schiena.

Ad oggi lo Zaino porta pc marcato Besttravel è in offerta incredibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 31%. Potrai acquistarlo a soli 28 euro, con consegna da programmare domani stesso attivando gratuitamente i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.