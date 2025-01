Melafonino in offerta: giù il prezzo di iPhone 16 Plus (-128€)

Oggi puoi risparmiare 128 euro sull’acquisto di iPhone 16 Plus, grazie alla nuova offerta di Amazon che vede protagonista il melafonino di ultima generazione. Con disponibilità immediata, se lo ordini subito arriverà a casa tua entro un paio di giorni con la consegna gratuita. Si tratta dell’occasione migliore da quando è stato lanciato sul mercato nei mesi scorsi.

La super offerta di Amazon su iPhone 16 Plus

La piattaforma software è ovviamente iOS con la ricezione di tutti gli aggiornamenti rilasciati dal gruppo di Cupertino e con il supporto nativo alle funzionalità di Apple Intelligence per l’intelligenza artificiale, in arrivo a breve anche in Italia. Scopri di più con uno sguardo alla pagina della promozione. Proponiamo di seguito un elenco con le specifiche tecniche più importanti.

Display Super Retina XDR da 6,7 pollici con risoluzione 2796×1290 pixel;

chip A18 con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16;

128 GB di memoria interna;

doppia fotocamera posteriore da 48+12 megapixel;

fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel con FaceID;

connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, GPS e NFC;

design con tasto Azione laterale e certificazione IP68;

batteria con autonomia elevata e ricarica USB-C.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 128 euro applicato in automatico (non servono coupon) e acquista iPhone 16 Plus al prezzo minimo storico di 1.001 euro, invece di 1.129 euro come da listino. Inoltre, con l’ordine Amazon ti regala la possibilità di provare gratis per 2 mesi il servizio Audible per l’ascolto degli audiolibri.

Segnaliamo infine che l’e-commerce si occupa direttamente della vendita e della spedizione. Scegli la colorazione che preferisci: il forte sconto è applicato sulle versioni Bianco, Verde acqua, Nero e Rosa.