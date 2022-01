MeLe Mini PC Stick: un PC Windows 11 grande come una pendrive

In questo articolo ti riportiamo un’ottima offerta su uno dei Mini PC più apprezzati di sempre soprattutto per le sue dimensioni ridotte al minimo possibile. Si tratta del MeLe Mini PC Stick, un computer poco più grande di una pendrive, ideale per l’ufficio o lo studio, da portare sempre con sé disponibile su Amazon a soli 239 euro aggiornabile al nuovissimo Windows 11.

MeLe Mini PC Stick: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale, seppur ricercato con una superficie texturizzata e un’antenna ad alto guadagno immediatamente visibile. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. Il processore è già inserito nell’elenco di compatibilità Microsoft, il che consente di aggiornare gratuitamente il sistema operativo al nuovo Windows 11 non appena l’update sarà disponibile. Ad accompagnarlo ci pensano ben 8GB di memoria RAM DDR4 e 128GB eMMC per l’archiviazione. Si tratta di una configurazione piuttosto performante considerando le dimensioni, capace di gestire in maniera rapida e fluida il pacchetto Office, così come la navigazione e qualsiasi altra attività quotidiana. Un’ottima soluzione come media center per accedere alle piattaforme streaming come Netflix, Prime Video o Disney+ con un ingombro praticamente inesistente.

Anche dal punto di vista della connettività il PC non lascia desiderare nulla. Sono presenti due porte USB Type-A entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Queste consentono di effettuare rapidamente backup o copie da/a periferiche esterne. Un’ottima soluzione anche per espandere la memoria di massa con HDD/SSD esterni, senza rinunciare alle prestazioni. È presente perfino una porta RJ45 Gigabit LAN così da ottenere le migliori prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. Non mancano naturalmente le connessioni wireless che includono sia il Bluetooth che il Wi-Fi dual band, agevolato dall’antenna citata in apertura. Completa la dotazione il connettore HDMI integrato, che consente di gestire uno schermo con una risoluzione massima di 4K a 60Hz.

Grazie ad uno sconto di 10 euro, che si somma al coupon di ben 30 euro da attivare sulla pagina, il Mele Mini PC Stick può essere acquistato su Amazon a soli 239 euro.