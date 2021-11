MeLe Quieter2D: il Mini PC tascabile che stupisce in offerta

Quello che ti proponiamo in questo articolo è un interessante Mini PC, economico e soprattutto aggiornabile al nuovo Windows 11. Si tratta del MeLe Quieter2D, una versione più compatta ed accessibile del Quieter2, ma che mantiene la stessa filosofia del fratello maggiore.

Mini PC MeLe Quieter2D: caratteristiche tecniche

Il computer, infatti, rimane altrettanto compatto con dimensioni inferiori a quelle di uno smartphone, quindi realmente tascabile. Ad alimentarlo ci pensa un processore Intel Celeron N4020 dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz. La CPU è già presente nell’elenco di compatibilità di Windows 11 che sarà installabile gratuitamente non appena l’upgrade sarà disponibile. Ad affiancarlo ci sono 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per la memorizzazione dei dati. Non manca, tuttavia, la possibilità di espandere l’archiviazione di massa aggiungendo un SSD NVMe M.2 2280 con fino a 4TB di capienza. In alternativa è possibile optare per una microSD fino 1TB, soluzione più rapida ed economica. Tutto sommato parliamo di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma ideale per le attività quotidiane.

Gestisce agevolmente il pacchetto Office, ed è un’ottima alternativa ai tradizionali TV Box se adottato come media center. La connettività, infatti, è completa di tutto ciò che potrebbe servire. Il computer dispone di 4 porte USB tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, entrambe HDMI, in grado di gestire ben due monitor con una risoluzione massima di 4K. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che consente di ottenere le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Chiudono la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Bluetooth 4.2 e il Wi-Fi dual band.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina, il MeLe Quieter2D è acquistabile su Amazon a soli 189,99 euro per un risparmio di 20 euro sul prezzo di listino.