Memoria del telefono finita? I vantaggi del cloud svizzero pCloud

Tre ragazze che si scattano una foto ricordo durante il loro ultimo incontro, per poi condividerla sui social e conservarla ancora per tanti anni. Quanto appena raccontato dovrebbe essere la normalità, il ritratto di un’azione che si ripete nel quotidiano, ma cosa accadrebbe se la memoria del telefono finisse? Niente foto, niente ricordI. Se si vuole evitare di arrivare a questo punto, a maggior ragione ora che inizia la bella stagione e che di occasioni per scattare fotografie e video ce ne saranno a bizzeffe, conviene trovare un pronto rimedio. Una soluzione immediata ed efficace è l’acquisto di uno spazio di archiviazione cloud, con tanti GB disponibili e magari l’opportunità di sottoscrivere un piano a vita, quindi con un pagamento una tantum. Tra i punti di riferimento in questo settore si annovera il cloud svizzero pCloud, con un’offerta particolarmente allettante: fino a 700 euro di sconto sui piani lifetime.

I principali vantaggi di pCloud

Di servizi di cloud storage ce ne sono tanti, non è di certo una novità. La quantità però, e anche questo è risaputo, non si accompagna quasi mai con la qualità, aggettivo che nel caso specifico è da associare al livello di sicurezza offerto dai servizi più famosi. Il problema, quasi sempre, è il Paese in cui ha sede questo o quell’altro servizio cloud: Stati Uniti, Stati Uniti e ancora Stati Uniti. Il discorso cambia invece se la scelta, intelligente, ricade su un servizio in Europa, dove si deve rispondere al GDPR, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati voluto dall’Unione europea. Tornando a pCloud, il servizio in questione ha sede in Svizzera, dunque il vantaggio è doppio se vogliamo, dal momento che il Paese elvetico ha una delle leggi sulla privacy dei dati personali degli utenti tra le più severe nel Vecchio Continente.

L’altro vantaggio sostanziale è la possibilità di scegliere un piano a vita, pagandolo una sola volta. Hai mai visto un servizio cloud famoso offrire altrettanto?