Memoria del telefono piena: hai già pensato alla soluzione cloud?

Avere la memoria del telefono piena comporta tutta una serie di conseguenze poco piacevoli: l’impossibilità di salvare foto o video nuovi, non poter aggiornare le app né scaricarne di nuove, saltare gli aggiornamenti software, e così via. Tutto questo porta a un’esperienza frustrante, arrivando perfino a scelte affrettate come l’acquisto di un nuovo smartphone.

In realtà esiste una soluzione più semplice, economica e intelligente: l’acquisto di un servizio di cloud storage. Nella lista dei migliori figura Internxt, azienda spagnola con base a Valencia che offre uno spazio di archiviazione cloud fino a 5TB con tanto di crittografia a conoscenza zero, una VPN illimitata e un antivirus.

I piani a vita di Internxt sono al momento in offerta a partire da 135 euro. Ecco una panoramica dei piani e dei prezzi in occasione dell’attuale promo:

1TB: 135 euro invece di 900 euro (Essential)

3TB: 285 euro invece di 1.900 euro (Premium)

5TB: 435 euro invece di 2.900 euro (Ultimate)

Su tutti i piani c’è inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Archiviazione cloud per risolvere il problema della memoria piena del telefono

Uno spazio di archiviazione cloud con tanti GB risolve il problema della memoria occupata del telefono all’istante. Dopo il suo acquisto, infatti, le foto e i video possono essere trasferiti sul cloud, liberando così la memoria dello smartphone. Lo stesso discorso vale per i nuovi contenuti multimediali, che verranno memorizzati in uno spazio sicuro senza più occupare la memoria del dispositivo.

Il servizio di cloud storage Internxt propone piani a vita con uno spazio fino a 5TB (di solito gli smartphone in possesso degli utenti vantano una memoria tra i 128GB e 256GB). Tra le funzionalità chiave si annoverano poi la crittografia a conoscenza zero, la VPN ultraveloce illimitata, il backup dei file e l’antivirus.