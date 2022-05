Memoria infinita, batteria SUPER e 5G: Samsung Galaxy A22 a prezzo WOW

Se stai cercando uno smartphone che con spesa minima ti possa regalare un’esperienza evoluta non devi cercare chissà quanto in là, ti basta aprire Amazon, ma fallo al più presto. Il magnifico Samsung Galaxy A22 continua a conquistare cuori in lungo e in largo e finalmente può diventare tuo con una spesa letteralmente minima.

Il ribasso in corso ti permette di spendere appena 156€, quasi il metà prezzo per portarti a casa questo gioiellino che non conosce limiti. Fai bene i tuoi calcoli perché per lo stesso prezzo difficilmente troverai di meglio.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutto il territorio italiano.

Samsung Galaxy A22 5G: lo smartphone che non pensavi d’amare

Forse ti sarà capitato di vederlo e di non degnarlo di uno sguardo perché diciamolo, le foto di presentazione non sono chissà cose ma una volta che lo guardi e lo osservi da vicino, capisci che è il tuo smartphone del futuro.

Con tutto al posto giusto, costa pochissimo ma ti permette di fare ciò che vuoi. Non hai limiti di memoria visto che è espandibile fino a 1 TB con una semplice MicroSD, supporta il 4G e ora anche il 5G per navigare alla velocità della luce e la batteria? Non si scarica mai!

Tranquillo perché in caso contrario c’è la ricarica rapida quindi in quattro e quattr’otto torna operativo.

Se poi metti che ti regala una visione perfetta in qualunque contesto con il suo display in ottima risoluzione e ampio ed ha un design moderno e lineare, il gioco non può che esser fatto. Fotografie? All’ordine del giorno con tre obiettivi solo sul pannello posteriore! Selfie a volontà per i tuoi social.

Non perdere un secondo in più e approfittane prima che sia troppo tardi, Samsung Galaxy A22 5G costa appena 156€ su Amazon se fai il prima possibile. Le spedizioni sono gratuite e ci impiegano pochissimo: con Prime in uno o due giorni hai lo smartphone già tra le mani.

