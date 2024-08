Memorie RAM Kingston FURY da 32GB: l'OCCASIONE che aspettavi

Potenziare il proprio sistema con le memorie Kingston FURY Renegade DDR4 da 32GB significa fare un investimento sicuro in prestazioni di altissimo livello. Grazie alla velocità impressionante che raggiunge fino a 5333MT/s*¹ e alle latenze bassissime (CL16-CL20), queste RAM sono in grado di migliorare significativamente il frame rate nei giochi, mantenere fluidi i flussi di lavoro e consentire di modificare grandi quantità di contenuti senza sforzo.

Attualmente in sconto del 13% su Amazon, questo è un buon momento per farle tue al prezzo vantaggioso di soli 88,60 euro, anziché 102,22 euro.

Memorie RAM Kingston FURY da 32GB: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il design del diffusore di calore, caratterizzato da una doppia tonalità di nero e un look aggressivo, non solo conferisce un tocco estetico al sistema, ma è anche altamente funzionale. Gestisce efficacemente il calore durante i carichi di lavoro pesanti, assicurando che le prestazioni rimangano ottimali anche nelle situazioni più impegnative. La compatibilità è garantita sia con AMD Ryzen che con i chipset Intel più recenti, grazie ai profili ottimizzati Ready o Intel XMP Certified.

Per gli appassionati di overclocking, le Kingston FURY Renegade DDR4 offrono anche delle specifiche tecniche all’avanguardia. Ogni modulo viene sottoposto a rigorosi test e verifiche in fabbrica per assicurare il funzionamento alle velocità indicate dal Profilo 1 XMP, con un secondo profilo a velocità di clock ridotta disponibile per garantire le migliori prestazioni anche in caso di incompatibilità del sistema con il profilo più veloce. Questo significa che, indipendentemente dalla configurazione del proprio sistema, è possibile sfruttare al massimo le potenzialità delle memorie Renegade.

Ora è il momento perfetto per approfittare di questa offerta imperdibile. Le Kingston FURY Renegade DDR4 da 32GB sono oggi in sconto del 13% su Amazon. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di migliorare il tuo sistema con memorie di alta qualità, al prezzo speciale di 88,60 euro.