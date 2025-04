Mini PC con Intel, 16+500GB in SUPER SCONTO (coupon Amazon)

Beelink Mini S12 Pro è un Mini PC che si adatta a diversi usi: casa per smart working o studio, centro multimediale per intrattenimento, ufficio, server, “muletto” e molto altro ancora. E oggi puoi acquistarlo su Amazon al prezzo di soli 179 euro invece di 239 spuntando la casella del coupon sconto che trovi in pagina.

Mini PC potente, silenzioso e super compatto

Alimentato dal processore Intel Alder Lake N100 (12ª generazione) con 4 core e frequenza turbo fino a 3,4 GHz è supportato da 16GB di RAM DDR4 e una SSD da 500GB: una combinazione perfetta tra prestazioni, efficienza energetica e multitasking. Inoltre, lo storage è espandibile fino a 2TB.

Con scheda grafica Intel UHD integrata puoi sfruttare le due porte HDMI per collegare due monitor contemporaneamente. A proposito di connettività, ecco il WiFi6, Bluetooth 5.2, porta LAN e diverse porte USB, oltre al jack audio. Il sistema operativo è Windows 11 Pro preinstallato e già pronto all’uso.

Un piccolo gioiello da avere sulla scrivania o dietro la TV: applica il coupon sconto per averlo a soli 179 euro invece di 239.