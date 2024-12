Memory Card, non solo per smartphone: utilità e caratteristiche, come scegliere

Le memory card rappresentano uno strumento essenziale nell’era digitale poiché consentono di immagazzinare, trasferire e proteggere grandi quantità di dati in uno spazio estremamente ridotto. Si tratta di dispositivi estremamente apprezzati, in primis, per la loro affidabilità e versatilità, potendo essere utilizzate – nei formati standard ormai consolidatisi come SD e microSD – su una molteplicità di device e per una grande varietà di utilizzi.

Di fatto le memory card sono ormai ovunque, garantendo capacità di archiviazione locale che offrono a vari dispositivi la possibilità di conservare immagini o dati in grandi quantità. Il loro costo estremamente accessibile, la loro dimensione minimale e la grande versatilità fanno delle memory card elementi utilissimi e ormai incredibilmente diffusi.

Nonostante la grande popolarità delle memory card (SD, microSD), tuttavia, molto spesso la scelta in fase d’acquisto non è sufficientemente consapevole e si sottovaluta l’importanza di talune caratteristiche che andrebbero invece sempre tenute in stretta considerazione. Di fatto è tutto scritto sulla card stessa, dove una serie di indicazioni convenzionali esplicita la natura del prodotto e consente di scegliere in massima consapevolezza. Proviamo dunque a capire quali sono i contesti in cui le card vengono utilizzate e quali sono le specifiche da tenere in considerazione quando si sceglie la miglior card per le proprie utilità.

Memory Card

Le memory card trovano impiego in svariati ambiti. Nelle fotocamere digitali, ad esempio, sono fondamentali per salvare foto e video in alta risoluzione senza compromettere la qualità dei contenuti, potendone archiviare in quantità per poi trasferirle su SSD o altri supporti. Nei droni, la velocità di scrittura è cruciale per registrare video 4K in tempo reale senza lag o perdita di frame. Le action cam richiedono schede robuste, resistenti a condizioni estreme di temperatura, umidità e urti. Nei sistemi di videosorveglianza, le memory card devono garantire registrazioni continue e senza interruzioni, spesso per lunghi periodi di tempo. Anche le console di gioco sfruttano queste schede per espandere la memoria interna, consentendo di scaricare e salvare giochi e contenuti aggiuntivi. Infine, anche dispositivi come smartphone, tablet e strumenti professionali per il lavoro creativo traggono vantaggio da queste soluzioni di archiviazione.

Quando si sceglie una memory card, ci sono alcune caratteristiche fondamentali da considerare. La capacità di archiviazione, espressa in GB o TB, determina la quantità di dati che la scheda può contenere. La velocità di lettura e scrittura, identificata dalle classi di velocità (come Class 10, UHS-I, UHS-II, V30, V60, V90), indica la rapidità con cui i dati possono essere salvati o trasferiti, definendo così i limiti strutturali della card in base all’utilizzo: V60 e V90 sono orizzonti pensati per utilizzi professionali avanzati, oggi al di fuori degli standard di mercato, mentre V30 identifica l’optimum a cui fare riferimento. L’affidabilità è un altro fattore cruciale: le schede devono essere resistenti all’acqua, ai raggi X, agli urti e alle variazioni di temperatura poiché soltanto ad una card con queste caratteristiche è possibile affidare i propri ricordi o il frutto dei propri sforzi professionali.

Investire in una memory card di qualità non significa soltanto proteggere i propri dati, ma anche garantire che dispositivi sofisticati e performanti (acquistati a caro prezzo) possano funzionare al massimo delle loro potenzialità. La scelta deve essere quindi fatta con attenzione, tenendo conto delle specifiche esigenze di utilizzo.

Ambiti di utilizzo delle memory card

Macchine fotografiche e videocamere

Le fotocamere digitali e le videocamere professionali richiedono schede di memoria capaci di gestire file di grandi dimensioni senza rallentamenti. I video in alta definizione (Full HD, 4K e persino 8K) sono l’elemento mission-critical che la Memory Card deve affrontare in questi contesti, trovandosi ad affrontare necessità speciali in termini di velocità di scrittura per consentire al dispositivo di registrare senza interruzioni. Occorre infatti impedire che la Memory Card diventi il collo di bottiglia della propria esperienza, con il rischio di interrompere le scene o perdere scatti fondamentali. Un occhio alle performance, insomma, e uno alla capacità di memorizzazione complessiva: quest’ultimo elemento va ovviamente scelto sulla base delle proprie necessità, soprattutto se si ha intenzione di operare in ambito video dove la capienza diventa facilmente la risorsa scarsa da gestire. SD Card Samsung Pro Plus 512GB

SD Card Samsung PRO Ultimate 256GB / 512GB Droni

I droni utilizzati per riprese aeree richiedono memory card veloci e resistenti. Questi dispositivi devono infatti registrare video in alta definizione in condizioni ambientali spesso difficili, come temperature estreme o vibrazioni costanti. Le necessità vanno quindi di fatto equiparate a quelle delle videocamere, con in più le difficoltà segnate da un contesto di ripresa non sempre di facile gestione. In questi casi è preferibile una memory card ad altissime prestazioni (come una Samsung PRO Plus, ad esempio), potendo tuttavia scegliere pezzature inferiori in termini di capacità di memorizzazione poiché è prevedibile una minor durata delle riprese rispetto a dispositivi come smartphone o videocamere. MicroSD Samsung Pro Plus 128GB

MicroSD Samsung PRO Ultimate 512GB Action cam

Dispositivi come le GoPro richiedono schede che non solo siano rapide, ma anche durevoli. Queste telecamere vengono utilizzate in condizioni estreme: immersioni, sport ad alta velocità o ambienti polverosi. Le schede devono essere resistenti all’acqua, agli urti e alle alte temperature. Ma quali schede sono le più confacenti per un contesto di questo tipo? La risposta arriva direttamente da GoPro, che per il modello Hero (2024) consiglia prodotti come le Samsung EVO Plus, EVO Select, PRO Plus o PRO Ultimate (nei tagli da 128GB a 1TB). Samsung EVO Select 512GB

Samsung EVO Select 1TB Videosorveglianza

Le telecamere di sorveglianza spesso utilizzano memory card per archiviare le registrazioni. In questo ambito, l’affidabilità è un elemento chiave, poiché si tratta di dispositivi che operano 24 ore su 24, peraltro anche a temperature rigide. È importante scegliere schede con un’alta resistenza ai cicli di scrittura, in grado di supportare un continuo flusso di dati senza deteriorarsi rapidamente, nonché con una sufficiente capienza per poter attingere ad una memoria di più lunga gittata. La serie PRO Endurance di Samsung, nella fattispecie, garantisce resistenza ai campi magnetici fino a 15.000 Gauss; protezione ai raggi X aeroportuali; resistenza fino a 72 ore a 1 metro di profondità in mare; resistenza a cadute da 5 metri; resistenza ai test di durabilità di 10000 colpi; resistenza a temperature da -40° a +85°. La scelta, insomma, è semplice: Samsung PRO Endurance 256GB Console di giochi

Le console portatili come la Nintendo Switch si affidano alle memory card per espandere la capacità di archiviazione native. In questo caso, velocità di lettura elevate sono essenziali per garantire tempi di caricamento rapidi e un’esperienza di gioco fluida, quindi è verso modelli come Samsung Pro Plus o EVO Plus che occorre rivolgere le proprie attenzioni. Nel gaming la velocità è tutto e scegliere la giusta Memory Card può offrire quella reattività per cui la console è progettata e sulla base della quale è incardinata la bontà dell’esperienza di gioco. Samsung PRO Ultimate 512GB

Samsung EVO Select 512GB Altri contesti

Le memory card sono utilizzate anche in smartphone, tablet e dispositivi IoT, contesti più noti e comuni nei quali la card diventa uno strumento essenziale per molte utilità. Negli smartphone, ad esempio, permettono di espandere la memoria e di poter quindi risparmiare in fase di acquisto optando per modelli con minor memoria interna (ma con un vano dedicato per l’utile espansione). Qui l’intera gamma delle opzioni Samsung, tra i produttori di maggior affidabilità.

Memory card: le caratteristiche fondamentali

Quando si sceglie una memory card, è essenziale considerare alcuni fattori chiave che ne definiscono le capacità e, pertanto, la miglior adattabilità ai differenti contesti d’uso. Troppo spesso l’acquisto non viene calibrato a sufficienza, soprattutto in virtù delle scarse conoscenze sulle singole specifiche che regolano le differenze tra una microSD e un’altra.

Capacità di archiviazione

La capacità varia da pochi gigabyte (GB) a diversi terabyte (TB). Per i fotografi o chi registra video in 4K, è consigliabile optare per schede di almeno 64GB o superiori. Per usi quotidiani, come l’espansione della memoria di uno smartphone, una scheda da 32GB potrebbe essere sufficiente. La capacità è esplicitata altresì dalle indicazioni HC o XC: le microSD hanno capacità massima di 2GB, le microSDHC (High Capacity) arrivano a 32GB, mentre le microSDXC (eXtended Capacity) arrivano a 512GB e oltre.

Velocità di lettura e scrittura

Le velocità sono cruciali per determinare le prestazioni. Le schede SD e microSD sono classificate in base a standard come Class (Class 2, 4, 6, 10), UHS (Ultra High Speed) (UHS-I, UHS-II, UHS-III) e V (Video Speed Class) (V10, V30, V60, V90). Ad esempio, una scheda V30 garantisce una velocità minima di scrittura di 30MB/s, ideale per video in 4K, mentre valori inferiori fanno riferimento a contesti d’uso con necessità di rango minore.

Affidabilità e marchio

Acquistare da marchi riconosciuti riduce il rischio di guasti o perdita di dati. Inoltre, è preferibile scegliere modelli dotati di funzioni di protezione dei dati, come la resistenza agli errori di scrittura. Samsung, da parte sua, prevede per le memory card delle serie EVO, Pro Plus e PRO Ultimate una garanzia di ben 10 anni, con sostituzione del prodotto in caso di problemi.

Ognuna di queste caratteristiche è facilmente riscontrabile sulle card: sarà sufficiente cercare sulla scocca in plastica della card ognuno dei dettagli:

Per comprendere l’affidabilità di una scheda come quella nell’immagine, è sufficiente attingere alle parole con cui la stessa Samsung spiega l’evoluzione maturata:

PRO Ultimate ha superato i test del settore nelle condizioni più critiche e garantisce una costanza di utilizzo anche in ambienti sfidanti grazie a funzionalità quali la protezione contro l’acqua fino a 72 ore a una profondità di due metri, il design anti-caduta da altezze fino a cinque metri, la protezione anti-usura fino a 10.000 swipe e la protezione contro i raggi X e i campi magnetici. Inoltre è in grado di funzionare anche a temperature estreme, da -25°C a 85°C (da -13°F a 185°F). Non da ultimo, la scheda SD PRO Ultimate garantisce la protezione contro gli urti fino a 1500 g.

La maggior resistenza agli urti ed agli agenti esterni, nonché la miglior capacità in termini di cicli di scrittura e cancellazione, ben racconta quanto affidabili siano memory card di questo tipo e quanto possano servire i vari utilizzi per cui sono immaginate.

Spazio alla fantasia ed ai dispositivi di cattura, insomma: c’è sempre una memory card pronta a catturare le immagini e conservarle fino al momento in cui possono diventare emozione prima e ricordo poi.

In collaborazione con Samsung