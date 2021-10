Meno di 100 euro per un computer? Si, è possibile con il Mini PC Stick

E se ti dicessi che puoi acquistare un vero e proprio Mini PC tascabile, a meno di 100 euro? Oggi su Amazon puoi trovare un Mini PC Stick con processore Intel ad un prezzo incredibile, ideale per avere un computer a tutti gli effetti sempre con sé con la massima comodità.

Mini PC Stick: caratteristiche tecniche

Il Mini PC ha un design piuttosto semplice, con una scocca forata per agevolare la dissipazione del calore, date le dimensioni simili ad una normale pendrive. Il processore che ospita è un Intel Atom Z8350, un quad-core con una frequenza massima di 1,92GHz. Questo è supportato da 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC di spazio per l’archiviazione, espandibile con una microSD fino a 128GB grazie al pratico slot integrato. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese naturalmente, pensata soprattutto per la produttività. Il computer gestisce, infatti, agevolmente il pacchetto Office così come la navigazione web o la riproduzione di file multimediali. Una soluzione molto interessante come media center, che consente di godere di tutti i contenuti in streaming di Netflix, Prime Video o Disney+, a cui si aggiunge l’utilità di un vero e proprio PC.

Dal punto di vista della connettività, seppur essenziale, troviamo tutto ciò di cui si può avere bisogno. Due le porte USB di cui una con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Quest’ultima consente di collegare periferiche di memorizzazione esterne così da avere maggior spazio a disposizione, o effettuare rapidamente backup dei file. Per quanto riguarda l’uscita audio/video troviamo un connettore HDMI integrato che consente di gestire monitor fino a 4K. Chiudono le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Nel complesso quindi, un’ottima alternativa per lo studio, l’ufficio o le attività quotidiane, con un formato estremamente ridotto.

Grazie ad uno sconto del 38%, il Mini PC Stick è acquistabile su Amazon a soli 99,90 euro per un risparmio di ben 60 euro sul prezzo di listino. Considerando la dotazione, meno di 100 euro per questo computer è senza dubbio un affare.