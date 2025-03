Meno di 10€ per il power bank rapido che ti salva dal dramma (Amazon)

Prezzo veramente irrisorio per il Power Bank di Iniu che ti salva dal dramma certo visto che include al suo interno una ricarica aggiuntiva per lo smartphone ed anche di più. 10000mAh e ricarica rapida per averlo sempre con te e usarlo quando più ne hai bisogno. Collegati su Amazon ora perché ti aspettano non uno ma bensì due sconti che dimezzano il prezzo di partenza: spunta il coupon e aggiungilo al tuo carrello per appena 9,99€.

Power Bank INIU: ricarica extra sullo smartphone e non solo

Le dimensioni sono un punto a vantaggio di questo Power Bank visto che sono così minime da poterlo infilare nella tasca e tirare fuori al momento più opportuno. Non è ingombrante, è leggero e va bene anche per quando sei in viaggio. Ti fa sapere anche quanta energia residua al suo interno tramite un comodissimo LED blu che non lascia spazio ai dubbi. Per quanto riguarda la compatibilità, non ci sono limiti: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi e tutti gli altri brand sono completamente supportati.

Connetti il cavo che più ti occorre e dai il via alla ricarica dei tuoi dispositivi, anche più di uno in contemporanea. I 10000mAh di potenza assicurano finanche due ricariche su determinati smartphone, le quali avvengono in modo rapido grazie ai 22,5W che abbreviano i tempi senza però rischiare di rovinare la batteria dei dispositivi connessi. Anzi, a dirla tutta il prodotto integra un sistema di sicurezza che ti salvaguardia da surriscaldamento e sovraccaricamento. Extra leggero e performante, questo bank diventa il tuo miglior alleato.

A soli 9,99€ su Amazon, il Power Bank firmato INIU da 10.000 mAh è quello di cui non fare a meno. Approfitta del doppio sconto in pagina spuntando il coupon del 40%, arrivato al carrello vedrai prezzo calare in una volta sola.