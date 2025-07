Meno di 10€ per il tuo HUB USB C 5in1 con supporto 4K e 100W PD

Spesa minima ma resa massima per l’HUB USB C di Novoo, un dispositivo eccellente che eleva i tuoi prodotti. I laptop di ultima generazione sono belli e moderni ma hanno delle pecche: non ti offrono le entrate che potrebbero tornarti utili. Grazie a questo sistema rimedi al dilemma ed hai un prodotto piccolo e portatile a pronta disposizione. Non perdere tempo e spunta il coupon del 30% su Amazon per acquistarlo a soli 9,79 euro invece di 14,59 euro.

Un Hub USB C è un prodottino geniale da avere a disposizione. Si collega e in un nanosecondo ti offre le entrate di cui hai bisogno. Questo modello, nello specifico, è un 5 in 1 ed è ideale se connetti dispositivi tra di loro ed hai bisogno di più libertà quando lo fai. Prima di vedere effettivamente cosa offre, uso due righe per farti notare che ha dimensioni ridotte ed è ultra slim. Con il suo cavo USB C integrato lo colleghi direttamente e senza alcun fronzolo. In più è pratico da portare con te infilandolo, ad esempio, nella borsa o nello zaino. Per quanto riguarda la compatibilità, non ci sono dubbi: lo usi su qualsiasi sistema operativo e prodotto.

L’accessorio firmato Novoo, quindi, include al suo interno 5 porte che si suddividono in:

una porta HDMI con supporto al 4K a 30Hz e retrocompatibile anche con 2560x1440p a 60Hz, 1080p a 60Hz, 720p a 60Hz e 480p a 60Hz;

e retrocompatibile anche con 2560x1440p a 60Hz, 1080p a 60Hz, 720p a 60Hz e 480p a 60Hz; una porta USB di tipo A 3.0 con potenza fino ai 5gbps;

con potenza fino ai 5gbps; due porte USB di tipo A 2.0 con potenza fino ai 480Mbps;

con potenza fino ai 480Mbps; una porta USB C per ricaricare il device con potenza fino ai 100W.

Pronto ad avere un modo di possibilità a tua disposizione? Collegati subito su Amazon per acquistare il tuo HUB USB C 5 in 1 firmato Novoo a prezzo scontato. Spunta il coupon del 30% per metterlo in carrello con 9,79 euro.