 Meno di 11 centesimi al kWh: la clamorosa tariffa fissa luce che puoi attivare in 2 minuti
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Meno di 11 centesimi al kWh: la clamorosa tariffa fissa luce che puoi attivare in 2 minuti

Se le tue bollette della luce sono fuori controllo è il momento di metterci un freno.
Meno di 11 centesimi al kWh: la clamorosa tariffa fissa luce che puoi attivare in 2 minuti
Green Risparmio energetico
Se le tue bollette della luce sono fuori controllo è il momento di metterci un freno.

La tariffa Octopus Fissa 12M proposta da Octopus Energy è la soluzione che cercavi per bloccare il prezzo della luce per un anno e prevenire così brutte sorprese in bolletta. Sottoscrivibile fino al 3 marzo, si attiva in 2 minuti direttamente online e non richiederà nessun passaggio burocratico da parte tua, con una transizione che sarà semplificata e gestita interamente dal gestore stesso.

Richiedi un preventivo Octopus

Octopus scadenza 3 marzo

Come vedi dal prospetto qui sopra, la tariffa prevede un profilo monorario a 0,1045€/kWh, significa che avrai un costo della luce uguale indipendentemente dall’ora e dal giorno dei tuoi consumi, ideale se vivi la casa tutte le ore, magari con un lavoro da remoto, e che è affiancato da un costo di commercializzazione fisso pari a 6 euro al mese.

Gli altri costi in bolletta, come trasporto e gestione del contatore, oneri del sistema e oneri di regolazione e imposte, sono indipendenti dal fornitore e applicati secondo le normative vigenti dell’Autorità.

Abbandonare il vecchio gestore ed effettuare il passaggio sarà facilissimo e interamente gestito online. Ti basterà richiedere il tuo preventivo in appena 2 minuti avendo a tua disposizione i tuoi dati anagrafici, il codice POD (identificativo del contatore luce) e il tuo IBAN per attivare l’addebito diretto delle bollette su conto corrente. A tutta la burocrazia penserà il team di Octopus.

Quanto ci vorrà? Il cambio di fornitura per un’utenza domestica richiede generalmente dalle 6 alle 8 settimane, che si riducono parecchio in caso di voltura. La data di decorrenza ufficiale ti verrà comunque comunicata via email subito dopo l’adesione al servizio. Al momento del passaggio, verrà mantenuta esattamente la stessa potenza del contatore prevista dal tuo attuale contratto, con la possibilità di cambiarla dopo l’attivazione.

Richiedi un preventivo Octopus

Infine, al termine del periodo promozionale sarai libero di valutare il mercato e scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per te: una nuova offerta fissa, un piano indicizzato oppure disdire del tutto e cambiare operatore, senza penali o costi nascosti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tariffe bloccate e zero pensieri: passa a Engie e metti al sicuro le bollette

Tariffe bloccate e zero pensieri: passa a Engie e metti al sicuro le bollette
Luce a 0,10€ e Gas a 0,36€: l'incredibile tariffa fissa di Octopus

Luce a 0,10€ e Gas a 0,36€: l'incredibile tariffa fissa di Octopus
Octopus: prezzo bloccato per luce e gas per 12 mesi e il passaggio richiede 2 minuti

Octopus: prezzo bloccato per luce e gas per 12 mesi e il passaggio richiede 2 minuti
Offerte Octopus Energia: luce e gas 100 % green e tariffe bloccate

Offerte Octopus Energia: luce e gas 100 % green e tariffe bloccate
Tariffe bloccate e zero pensieri: passa a Engie e metti al sicuro le bollette

Tariffe bloccate e zero pensieri: passa a Engie e metti al sicuro le bollette
Luce a 0,10€ e Gas a 0,36€: l'incredibile tariffa fissa di Octopus

Luce a 0,10€ e Gas a 0,36€: l'incredibile tariffa fissa di Octopus
Octopus: prezzo bloccato per luce e gas per 12 mesi e il passaggio richiede 2 minuti

Octopus: prezzo bloccato per luce e gas per 12 mesi e il passaggio richiede 2 minuti
Offerte Octopus Energia: luce e gas 100 % green e tariffe bloccate

Offerte Octopus Energia: luce e gas 100 % green e tariffe bloccate
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
26 feb 2026
Link copiato negli appunti