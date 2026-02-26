Meno di 11 centesimi al kWh: la clamorosa tariffa fissa luce che puoi attivare in 2 minuti

La tariffa Octopus Fissa 12M proposta da Octopus Energy è la soluzione che cercavi per bloccare il prezzo della luce per un anno e prevenire così brutte sorprese in bolletta. Sottoscrivibile fino al 3 marzo, si attiva in 2 minuti direttamente online e non richiederà nessun passaggio burocratico da parte tua, con una transizione che sarà semplificata e gestita interamente dal gestore stesso.

Come vedi dal prospetto qui sopra, la tariffa prevede un profilo monorario a 0,1045€/kWh, significa che avrai un costo della luce uguale indipendentemente dall’ora e dal giorno dei tuoi consumi, ideale se vivi la casa tutte le ore, magari con un lavoro da remoto, e che è affiancato da un costo di commercializzazione fisso pari a 6 euro al mese.

Gli altri costi in bolletta, come trasporto e gestione del contatore, oneri del sistema e oneri di regolazione e imposte, sono indipendenti dal fornitore e applicati secondo le normative vigenti dell’Autorità.

Abbandonare il vecchio gestore ed effettuare il passaggio sarà facilissimo e interamente gestito online. Ti basterà richiedere il tuo preventivo in appena 2 minuti avendo a tua disposizione i tuoi dati anagrafici, il codice POD (identificativo del contatore luce) e il tuo IBAN per attivare l’addebito diretto delle bollette su conto corrente. A tutta la burocrazia penserà il team di Octopus.

Quanto ci vorrà? Il cambio di fornitura per un’utenza domestica richiede generalmente dalle 6 alle 8 settimane, che si riducono parecchio in caso di voltura. La data di decorrenza ufficiale ti verrà comunque comunicata via email subito dopo l’adesione al servizio. Al momento del passaggio, verrà mantenuta esattamente la stessa potenza del contatore prevista dal tuo attuale contratto, con la possibilità di cambiarla dopo l’attivazione.

Infine, al termine del periodo promozionale sarai libero di valutare il mercato e scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per te: una nuova offerta fissa, un piano indicizzato oppure disdire del tutto e cambiare operatore, senza penali o costi nascosti.