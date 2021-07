Meno di 15 euro per rinfrescarsi ovunque tutta l'estate

Quello che ti suggeriamo oggi è un interessante gadget economico e praticamente indispensabile per combattere le temperature estive. Stiamo parlando del ventilatore portatile LtYioe, un piccolo strumento semplice da trasportare per rinfrescarsi ovunque con batteria ricaricabile e display LED a soli 13,59 euro.

Ventilatore portatile ricaricabile LtYioe: caratteristiche tecniche

Uno dei punti di forza di questo prodotto è senza dubbio il design decisamente compatto con un peso di soli 135 grammi, che permette di portare il ventilatore in borsa o nello zaino senza alcun rischio. La ventola infatti è completamente chiusa al suo interno, e non è una tradizionale ventola a 5 pale. Questa riesce a raggiungere le ben 3700 rotazioni al minuto, naturalmente regolabili su diversi livelli, fornendo un flusso d’aria incredibile se rapportato alle dimensioni. Integra una batteria ricaricabile da 2000mAh in grado di fornire fino a 10 ore di funzionamento, chiaramente alla velocità più bassa. Il tempo di ricarica invece è di sole 2 ore per una carica completa.

Molto comodo il display LED che indica sia la velocità di rotazione selezionata, sia il livello di carica in modo da avere sempre sotto controllo le condizioni della batteria. L’utilizzo è estremamente semplice e soprattutto versatile. Attraverso il tasto posto in basso è possibile selezionare la velocità di rotazione della ventola. Per quanto riguarda il posizionamento invece avrai diverse possibilità. Innanzitutto, in confezione è fornita la fascia da collo, che permette di appendere il ventilatore e rinfrescarsi anche in movimento. Non manca però anche una clip per la cintura, nel caso in cui trovassi fastidioso la soluzione da collo. Chiude un pratico stand che permette di appoggiare il ventilatore sul tavolo. Questo garantisce una perfetta angolazione per chi magari necessita di lavorare al computer. Che sia per le passeggiate fuoriporta, per l’ufficio o semplicemente per un po’ di relax sul divano, il ventilatore portatile di LtYioe è un alleato ideale.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto puoi acquistarlo su Amazon a soli 13,59 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.