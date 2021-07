Meno di 20 euro per una delle pendrive da 128GB più affidabili di SanDisk

Quella che ti suggeriamo in questo articolo è una delle pendrive più affidabili del mercato, seppur dal costo decisamente contenuto. Si tratta della SanDisk Cruzer Blade 128GB, una chiavetta USB che fa della capienza a basso costo il suo punto di forza, oggi proposta da Amazon ad un prezzo molto vicino al minimo storico.

Pendrive USB SanDisk Cruzer Blade 128GB: caratteristiche tecniche

In sostanza si tratta di una periferica molto semplice, una pendrive piuttosto compatta in una colorazione rossa e nera, da ben 128GB di capacità. Le velocità sia in lettura che scrittura sono buone, sufficienti per effettuare backup o trasferire rapidamente i file da/al PC. I 128GB di spazio, inoltre, rappresentano una quantità sufficiente a contenere praticamente qualsiasi file, dalle foto delle vacanze, a numerose playlist musicali da ascoltare in viaggio. Insomma, una soluzione decisamente funzionale per portare i propri file sempre con sé.

Da non trascurare tuttavia, come accennato in apertura, è l’affidabilità. Il calore prodotto dalla chiavetta è decisamente trascurabile, il che la protegge da eventuali danni da surriscaldamento. Molto comodo anche il foro per agganciare la pendrive direttamente al portachiavi per semplificarne il trasporto, e ridurre le probabilità di smarrimento. In breve, se stai cercando un supporto sul quale salvare in maniera rapida e sicura tutti i dati di utilizzo quotidiano, è ciò che fa per te.

Grazie ad uno sconto di quasi 10 euro sul prezzo di listino, la chiavetta è acquistabile su Amazon a soli 18,65 euro.