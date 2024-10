Meno di 200€ per uno smartphone potente e favoloso: 5 modelli in sconto

In cerca di un nuovo smartphone che non ti faccia spendere un accidenti? Con meno di 200€ puoi acquistare modelli strepitosi di marchi altrettanto ottimi. Per un utilizzo quotidiano sono più che promossi e non ti fanno scendere a compromessi. Ho scovato 5 modelli eccezionali con schede tecniche complete che per social, applicazioni e fotografie ti reggono il gioco.

Disponibili tutti su Amazon, sono piccoli affari da non farsi scappare assolutamente.

5 smartphone che costano meno di 200€ ma stupiscono

Non c’è bisogno di spendere un intero stipendio per avere uno smartphone che tra le mani regali delle gioie. Per questo motivo ho raccolto in questa piccola lista ben 5 modelli da non farsi scappare.

Partendo dal più “costoso” ecco OPPO A18, uno smartphone con display da 6,59 pollici LCD con risoluzione HD+ a 90Hz. Hai 4GB di RAM + 128GB di memoria interna che sono espandibili fino a 1TB oltre a una doppia fotocamera con AI e al supporto auto incluso in confezione. Disponibile al PREZZO di 119€ con sconto del 26%.

Abbiamo poi Motorola g54, modello con Display 6.5″ in risoluzione FHD+ e refresh rate da 120Hz. Un vero portento di potenza nella configurazione 12GB di RAM + 256GB di memoria e con chip per connessione 5G. La fotocamera? Goditi i tuoi 50+2MP e sfrutta i 5000 mAh di batteria fino al giorno dopo. E’ anche Dual SIM. Disponibile al PREZZO di 150€ con sconto del 40%.

Un’altra pietra miliare è il meraviglioso Xiaomi Redmi Note 13 in questa versione da 8GB di RAM + 256GB di memoria. Goditi app, streaming e giochi sul display AMOLED da 120 Hz senza fare a meno del divertimento grazie alla tripla fotocamera da 108 MP e la batteria da 5000 mAh. Disponibile al PREZZO di 155,90€ con sconto del 15%.

Il penultimo di questa lista non può che essere SAMSUNG Galaxy A15, un dispositivo che monta Android 14 con display Super AMOLED da 6.5 pollici in risoluzione FHD+. Questa configurazione ti offre 8GB RAM + 256GB di memoria interna che però è espandibile fino a 1TB. Disponibile al PREZZO di 155,50€ con sconto del 32%.

Per ultimo, un modello essenziale come Motorola g24. Lui monta un display da 6.56 pollici in risoluzione HD+ a 90 H. Non lascia a desiderare nel comparto fotografico con una doppia fotocamera 50+2 MP e offre il meglio di sé con una configurazione 4GB di RAM + 128GB di memoria. Dual SIM e con batteria da 5000 mAh, arriva a casa con cover inclusa. Disponibile al PREZZO di 94,36€ con sconto del 33%.