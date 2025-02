Meno di 400€ per una la Hisense QLED 55", smart TV in 4K UHD

La ricerca per il tuo nuovo televisore termina con una promozione impossibile da non cogliere. Il modello Hisense QLED da 55 pollici è il prodotto ideale da mettere in salotto per non rinunciare a una qualità eccelsa e soprattutto godersi sia la televisione che lo streaming al massimo del potenziale. Sottile, moderno e completo di assistente Amazon Alexa al suo interno. Con soli 399€ lo porti a casa da Amazon quindi collegati e approfitta immediatamente dello sconto del 23% con un click.

Hisense QLED 55”, la smart TV dalla risoluzione 4K UHD

Bellissimo e moderno in tutto e per tutto. Con design sottile e bordi inesistenti, la visione diventa ancora più immersiva. Hisense QLED 55” è un televisore su cui riporre le proprie aspettative e vederle realizzate con una spesa minima. Colori brillanti e qualità eccelsa grazie alla risoluzione 4K UHD. Non solo, questa viene anche espansa grazie a tecnologie accessorie come l’HDR 10+ e il Dolby Vision Atmos per non parlare dell’intelligenza artificiale che entra in campo e ottimizza l’immagine nella modalità Sports Mode.

Con il telecomando hai rapido accesso a tutti i servizi. Il sistema operativo integrato è VIDAA e conta le app per lo streaming già installate come Netflix, Prime Video, Disney+ e così via. Se non trovi qualcosa richiama l’attenzione di Amazon Alexa e chiedi al tuo assistente di riprodurre contenuti e così via.

Naturalmente supporta sia lo standard per il digitale terrestre DVBT2 così da non dover abbinare decoder che lativù 4K. Per quanto riguarda la connettività, il pannello posteriore ti offre entrate HDMI, per antenna, per CI Card, USB, eARC e anche un’uscita digitale per l’audio oltre alle classiche entrate AV e, per concludere, una porta Ethernet se vuoi connettere via cavo il dispositivo alla linea internet.

A soli 399€ su Amazon, la Hisense QLED da 55″ è quella giusta da acquistare. Collegati ora che è in promozione e completa l’acquisto con uno sconto del 23%.