Meno di 90 euro per un proiettore Full HD? Si con il Yuhear

Quello che vogliamo proporti in questo articolo è un interessante micro proiettore portatile decisamente compatto, potente e soprattutto economico. Si tratta del nuovo Yuhear, un dispositivo che fa della portabilità il suo punto di forza, oggi al minimo storico su Amazon.

Micro proiettore Yuhear: caratteristiche tecniche

Il design è molto interessante, poco più alto di un cubo e con una pratica maniglia che ne semplifica il trasporto. Si tratta, inoltre, della versione aggiornata che ha apportato numerose migliorie rispetto al precedente modello. In questo caso, il sistema di dissipazione a doppio canale fornisce un raffreddamento più efficiente, pur rimanendo piuttosto silenzioso, così da allungare la vita utile del prodotto. Lampada e obbiettivo hanno adesso un sistema antipolvere, così da impedire le imperfezioni delle immagini e mantenere la struttura interna perfettamente pulita. Le lenti, poi, sono realizzate in vetro ad alta rifrazione in modo da offrire la migliore esperienza possibile dal punto di vista della precisione. La proiezione di uno schermo da ben 120 pollici garantisce una visione appagante, con la comodità di un dispositivo facilmente posizionabile. La risoluzione nativa è di 1920x1080p (quindi Full HD), ma supporta fonti in ingresso fino a 4K.

Connettività

Non manca la correzione trapezoidale in modo da ottenere un imaging perfetto, senza la necessità di spostare il dispositivo per trovare la giusta distanza. Comoda la possibilità di scegliere un rapporto tra 4:3 e 16:9 che gli conferisce un buon livello di versatilità per la proiezione non solo dei video. Nella parte posteriore, infatti, trovano posto sia un ingresso HDMI che uno USB. Il primo consente di collegare qualsiasi piattaforma, tra cui decoder, console di gioco o lettori BluRay. Il secondo invece, grazie al lettore multimediale integrato, permette di riprodurre i contenuti direttamente da una pendrive. Una soluzione pratica per vedere, magari, le foto di famiglia piuttosto che un video girato con il cellulare. Naturalmente non manca la compatibilità con dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast così da abilitare il mirroring dei dispositivi mobili direttamente sul proiettore. Insomma, un dispositivo davvero divertente, soprattutto per intrattenere i più piccoli, ad un costo estremamente contenuto.

Grazie ad un coupon di addirittura il 50%, il proiettore può essere acquistato su Amazon a soli 84,99 euro.