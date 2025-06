Meno di metà prezzo (-51%) per Samsung Galaxy SmartTag2

Samsung Galaxy SmartTag2 è un irrinunciabile compagno quotidiano, per tenere sempre sotto controllo i propri oggetti personali. Grazie alla connettività Bluetooth integrata, questo piccolo dispositivo ti aiuta a ritrovare facilmente ciò che potresti smarrire: dalle chiavi allo zaino, dalla valigia al portafoglio. Può essere comodamente agganciato o inserito ovunque e, in caso di smarrimento, consente di localizzarlo tramite l’app SmartThings su dispositivi Android. Oggi lo trovi in promozione con uno sconto del 51% che lo porta a meno di metà prezzo rispetto al listino ufficiale, un’occasione perfetta per acquistare uno dei migliori tracker disponibili sul mercato.

Samsung Galaxy SmartTag2 è in sconto del 51%

Tra i suoi punti di forza spicca l’autonomia fino a 500 giorni con batteria sostituibile (di tipo CR2032) per un utilizzo sostenibile e duraturo. La certificazione IP67 garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere, rendendolo adatto anche all’impiego all’aperto e nelle condizioni più impegnative. In più, integra tecnologia NFC: chi lo trova può leggere le tue informazioni di contatto, semplicemente avvicinando lo smartphone. Scopri di più nella descrizione completa.

Lo sconto del 51% porta Samsung Galaxy SmartTag2 al prezzo finale di soli 19,50 euro (invece di 39,90 euro come da listino ufficiale). La colorazione è Nero. Chi lo ha già acquistato non può più farne a meno, come dimostra il voto medio pari a 4,5 stelle su 5 ottenuto da più di 13.100 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce.

Hai l’abbonamento Prime? Puoi contare anche sulla consegna gratuita. L’articolo è spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai tempo due settimane dal ricevimento.