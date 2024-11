Mercato chip mobile: per HiSilicon le cose vanno alla grande

Come sta andando il mercato chip mobile? A quanto pare, particolarmente bene per alcuni produttori, almeno secondo le ultime stime di Canalys. Andando più in dettaglio, HiSilicon, la divisione di Huawei che si occupa di progettare chip, ha riscontrato una crescita tutt’altro che indifferente nel terzo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, registrando addirittura un +178%.

Mercato chip mobile: enorme crescita per HiSilicon nel Q3 2024

L’ottimo risultato è stato raggiunto soprattutto grazie ai Kirin mediogamma, che si trovano su dispositivi come Huawei Nova Flip con display pieghevole, la serie Nova 13 e la serie Nova 12. A riscontrare particolare successo è stato in special modo il Kirin 8000, un chip con CPU a otto core. uno prime a 2,4 GHz, tre intermedi a 2,2 GHz e quattro ad alta efficienza da 1,84 GHz.

Per quel che concerne i brand che hanno accesso a tutti i mercati mondiali, la leadership per numero di unità spedite è di MediaTek, con ben 119 milioni di chip. In secondo in posizione c’è poi Qualcomm con 76 milioni e in terza c’è Apple con 54 milioni. HiSilicon è molto indietro, con 8 milioni di chip spediti, ma è comunque molto più di quanto fatto da Google con i Tensor per i suoi smartphone Pixel.

Relativamente al fatturato, invece, il primato indiscusso va ad Apple, cosa che non desta particolare stupore considerando i prezzi a cui vengono venduti gli iPhone. In seconda posizione, poi, c’è Qualcomm e al terzo posto MediaTek. Molto in coda, poi, si trovano Samsung, HiSilicon, UNISOC e Google si devono accontentare proprio solo delle briciole.