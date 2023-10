Mercato Libero e Tutelato: cosa sono e quando sarà obbligatorio scegliere

La data del 10 gennaio 2024 segna la fine del mercato tutelato in Italia. Nessuna proroga stavolta, il passaggio definitivo al mercato libero per (quasi) tutti gli italiani diventa finalmente realtà. Lo ha confermato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin nel corso dell’ultima assemblea nazionale dell’Anci a Genova. A partire dal 10 gennaio, gli utenti non vulnerabili – cioè le persone a cui è possibile staccare la luce in caso di mancato pagamento della bolletta – avranno 6-7 mesi di tempo per scegliere la nuova fornitura col mercato libero.

In questo articolo affronteremo i principali punti della questione: innanzitutto daremo una definizione precisa del Servizio di Maggior Tutela, per poi occuparci del tema tanto dibattuto riguardante la proroga.

Parleremo poi delle differenze tra mercato tutelato e mercato libero, illustrando i passaggi da compiere per passare dal primo al secondo, con una panoramica sui principali distributori luce e gas che aderiscono al mercato libero. Infine, nella parte conclusiva del nostro approfondimento, presenteremo le migliori offerte energia del momento.

Cos’è il Servizio di Maggior Tutela

Il servizio di maggior tutela, noto anche come mercato tutelato, è il regime tariffario stabilito dall’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ex AEEGSI). Ad oggi ne fanno parte gli utenti che non hanno mai cambiato fornitore dal 2007, anno della liberalizzazione del mercato dell’energia.

Quando si parla di servizio di maggior tutela, occorre fare una distinzione tra l’elettricità e il gas: se infatti per la prima il fornitore coincide sempre con il distributore locale, per il gas invece tutti i fornitori hanno la facoltà di proporre agli utenti tariffe di maggior tutela. In Italia, per quanto riguarda la luce elettrica, il principale distributore è Enel.

Fino ad oggi il mercato tutelato si è rivolto tanto alle utenze domestiche quanto alle imprese, a patto che quest’ultime avessero un fatturato non superiore a 10 milioni di euro all’anno, fossero connesse in bassa tensione e avessero meno di 50 dipendenti.

Quando è prevista la fine del mercato tutelato

Per gli utenti domestici di gas naturale non vulnerabili il termine del mercato tutelato è previsto da gennaio 2024. Per i clienti domestici di energia elettrica non vulnerabili la cessazione dei servizi di tutela sarà a partire da aprile 2024. Il servizio di maggior tutela per le microimprese si è invece concluso ad aprile 2023, mentre per le piccole imprese era terminato nel 2021.

Proroga

Prima delle parole del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Fratin, che ha confermato la fine della maggior tutela secondo le tempistiche programmate in precedenza, i principali organi di stampa avevano dato per certa ennesima proroga del regime di tutela. Riguardo a ciò, si dava per certo un nuovo Decreto Energia del Governo Meloni con cui si sarebbe posticipata la fine del mercato tutelato di 6-12 mesi.

Tutele per clienti domestici vulnerabili

Per i clienti domestici vulnerabili non cambierà nulla. Essi continueranno a ricevere l’energia elettrica e il gas nell’ambito del servizio di maggior tutela, secondo le condizioni dettate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Chi sono i clienti domestici vulnerabili

Secondo l’attuale normativa, i clienti domestici vulnerabili sono gli over 75, i soggetti disabili, le persone costrette a utilizzare apparecchi medico-terapeutici salvavita e tutti coloro che versano in condizioni economiche difficili (ad esempio i beneficiari del bonus sociale). Inoltre, sono vulnerabili anche le utenze domestiche attive in strutture abitative di emergenza e nelle isole più piccole non interconnesse.

Differenza tra Mercato Tutelato e Mercato Libero

In breve, gli utenti che aderiscono al mercato libero possono scegliere l’offerta che desiderano dopo un confronto tra le proposte commerciali di diversi fornitori, chi invece rimane nel mercato tutelato è soggetto alle tariffe dell’ARERA, uguali per tutti i clienti in regime di maggior tutela.

L’altra differenza sostanziale consiste nella possibilità per gli utenti del mercato libero di avere luce e gas da un unico fornitore, così da gestire le due utenze con maggiore semplicità e sicurezza.

Un ulteriore elemento che pone i due mercati su piani diversi è la possibilità offerta dal mercato libero di attivare un contratto a un prezzo fisso per uno o più anni. Al contrario, nel servizio di maggior tutela il prezzo di luce e gas cambia ogni tre mesi, in base al prezzo del mercato all’ingrosso.

Fornitori del Mercato Libero o Tutelato: quale scegliere?

Alla luce delle condizioni offerte e dallo stop definitivo al mercato tutelato, conviene scegliere un fornitore appartenente al mercato libero. Tra i principali vantaggi si annovera la possibilità di scegliere tra diversi fornitori e numerose offerte, in modo da trovare la tariffa di luce e gas più adatta e conveniente alle proprie necessità.

Gli utenti hanno inoltre la possibilità di aderire alle cosiddette offerte dual, che propongono in un unico contratto sia l’utenza della luce che quella del gas, col vantaggio dunque di avere energia elettrico e gas sotto un unico gestore. Il mercato libero è anche sinonimo di concorrenza tra i gestori: questo porta i fornitori a proporre servizi migliori e a un prezzo più competitivo rispetto ai loro rivali.

Infine, è importante sottolineare che molte offerte presentano un prezzo bloccato per uno, due o tre anni, mettendo così l’utente al riparo da possibili aumenti del costo dell’energia.

Come passare dal Mercato Tutelato al Mercato Libero

Per passare dal mercato tutelato al mercato libero è sufficiente scegliere il fornitore e il tipo di offerta che più si adatta alle proprie esigenze. Il passaggio è gratuito e può essere effettuato in qualsiasi momento.

Dopo la fine del regime di tutela, i clienti non vulnerabili avranno tempo fino a 6-7 mesi per scegliere una nuova offerta aderente al mercato libero. Fino a quando non avranno trovato una proposta commerciale che soddisfi le loro esigenze, continueranno a ricevere la fornitura di luce e gas all’interno del Servizio a Tutele Graduali.

Cos’è il Servizio a Tutele Graduali

Il servizio a tutele graduali è il servizio programmato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per accompagnare i clienti domestici non vulnerabili nel passaggio al mercato libero dopo la fine del mercato tutelato. Vi rientrano in automatico i clienti che non avranno un contratto con un fornitore di energia elettrica del mercato libero ad aprile 2024.

Tale servizio viene erogato da fornitori selezionati tramite specifici concorsi. Ciascuna area territoriale presenterà un unico fornitore, che potrà servire più aree contemporaneamente.

Cosa sono i gestori di energia elettrica e perché sono diversi dai distributori?

La filiera del mercato energetico in Italia prevede il trasporto dell’energia, la distribuzione di quest’ultima nelle case e la vendita stessa dell’energia. In questo processo si possono distinguere tre figure: gestore, distributore e fornitore. Il gestore è il soggetto che si occupa del trasporto dell’energia. Il distributore ha invece il compito di distribuire l’energia nelle case degli italiani ed è al tempo stesso il proprietario dei contatori. Infine il fornitore è l’azienda incaricata della vendita dell’energia agli utenti.

Principali distributori luce e gas aderenti al Mercato Libero

Segue ora l’elenco dei più importanti distributori di luce e gas che aderiscono al mercato libero:

⚡Enel Energia ⚡Sorgenia ⚡Eni Gas e Luce ⚡Edison Energia ⚡A2A Energia ⚡Iren Mercato ⚡Wekiwi ⚡Hera Comm ⚡E.On Energia ⚡Acea Energia ⚡Engie Italia ⚡Accendi Luce e Gas Coop ⚡Optima Italia ⚡AGSM Energia ⚡Estra ⚡VIVI Energia ⚡Alperia ⚡Iberdrola ⚡Illumia ⚡NeN ⚡Pulsee ⚡Tate

Domande e risposte sul Mercato Libero e Tutelato Cosa si intende per Mercato Tutelato? Il mercato tutelato, noto anche come servizio di maggior tutela, è un mercato in cui i prezzi delle offerte luce e gas sono stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ogni 3 mesi. Da quando finisce il Mercato Tutelato Il mercato tutelato terminerà nel 2024. I primi a dover passare al mercato libero saranno i clienti domestici non vulnerabili che hanno attiva un’offerta di gas naturale con prezzi di tutela. Ad aprile 2024 seguiranno le utenze domestiche non vulnerabili di energia elettrica. Che differenza c'è tra Mercato Libero e Mercato a Maggior Tutela? Il mercato libero, al contrario del servizio di maggior tutela, prevede la possibilità di scegliere offerte di diversi fornitori di luce e gas. La concorrenza tra quest’ultimi consente ai clienti di poter sottoscrivere offerte a prezzi più vantaggiosi rispetto al mercato tutelato. Un’altra differenza sostanziale riguarda la possibilità di attivare un’offerta luce e gas con un unico fornitore, godendo così di una migliore gestione della bolletta. Perché conviene il Mercato Tutelato? Il mercato tutelato offre una maggiore stabilità relativo all’andamento dei prezzi. Un eventuale aumento vertiginoso del costo dell’energia elettrica e del gas naturale inciderebbe maggiormente sui clienti del mercato libero, soprattutto coloro che sono in procinto di attivare una nuova offerta. Se il periodo del caro energia si dovesse prolungare, c’è poi il rischio di perdere uno dei più grandi vantaggi offerti dal mercato libero, ossia la possibilità di attivare un’offerta con prezzo bloccato per uno, due o tre anni. Come passare da un fornitore all'altro? Per passare a un nuovo fornitore occorre soltanto sottoscrivere un nuovo contratto di energia. Tale cambio va a cancellare in automatico il contratto precedenza, senza costi né modifiche tecniche da apportare al contatore di luce e gas o al proprio impianto elettrico. Per portare a termine con successo il passaggio dal precedente fornitore a quello nuovo occorrono i dati dell’intestatario del contratto, i dati della fornitura (codice POD per la luce e PDR per il gas), un indirizzo email, un recapito telefonico e il codice IBAN se si sceglie di attivare la domiciliazione bancaria. Cosa succede se non si aderisce al Mercato Libero? Se alla chiusura del mercato tutelato non si è ancora scelto un fornitore appartenente al mercato libero, si entrerà in automatico a far parte del Servizio a Tutele Graduali predisposto dall’ARERA per circa 6 mesi. Scaduto anche questo termine, se ancora si è passati al mercato libero, verrà attivato un nuovo contratto PLACET con un fornitore stabilito attraverso una gara nazionale, con la possibilità di cambiare offerta in qualunque momento.

