Mercato PC: vendite in aumento per monitor da gaming

IDC ha da poco condiviso alcune analisi relativamente al mercato PC e a quello hardware da cui si evince che le spedizioni dei computer da gioco sono destinate a diminuire per la restante parte del 2023, mentre quelle dei monitor da gaming andranno ad aumentare.

Mercato PC: aumentano le vendite dei monitor da gaming

Più specificamente, si prevede che le spedizioni di monitor da gioco cresceranno del 10,8% anno su anno, mentre i PC da gaming diminuiranno del 10,5% nel medesimo periodo.

IDC sostiene che la tendenza del mercato dei PC da gaming ad essere maggiormente resiliente rispetto a quello dei computer tradizionali è dovuta al fatto che gli acquirenti stanno cercando di approfittare dei prezzi di prodotti e componenti di ultima generazione in quanto a causa degli eccessi di inventario sono state avviate svariate promozioni e sono stati applicati molteplici sconti.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato da Jay Chou, research manager per l’IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, a tal riguardo.

Dopo cinque trimestri di diminuzione del volume anno su anno, il mercato dei monitor da gioco è riuscito a riprendere un momento positivo nel secondo trimestre. […] Dovremmo aspettarci una ripresa più forte in questo segmento del panorama dei dispositivi da gioco. Un tipico monitor da gioco che costa poco più di 300 dollari, rappresenta un modo conveniente per migliorare l’esperienza dell’utente sia nel gaming che in altri utilizzi.

Ad ogni modo, le prospettive sul lungo termine riguardo il mercato PC relativamente al versante gaming sono sicuramente più positive. IDC ritiene infatti che la situazione tenderà a migliorate: tra il 2023 e il 2027 il tasso di crescita annuale composto dei PC gaming potrebbe raggiungere il 4,6%, mentre i monitor da gaming avranno un tasso di crescita annuale composto pari al 7,7%.