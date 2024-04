Mercato smartphone in crescita: domina Samsung, Apple scende

Il 2024 si è aperto all’insegna di un trend positivo per il mercato smartphone. Stando al report appena pubblicato da IDC, relativo al primo trimestre, a livello globale il settore ha fatto registrare una crescita del 7,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, arrivando a toccare quota 289,4 milioni di dispositivi distribuiti.

Samsung soprassa Apple: è leader nel mercato smartphone

La crisi non è ancora del tutto alle spalle, considerando anche gli attuali fattori macroeconomici, ma l’indicazione che emerge dalle analisi degli ultimi nove mesi è chiara: la ripresa c’è, è continua e tra gli addetti ai lavori circola un entusiasmo nemmeno troppo moderato. Di fatto, i numeri confermano quanto già rilevato la scorsa settimana dallo studio di Counterpoint Research.

A beneficiarne sono in primis i brand più importanti, i big player. Uno su tutti, Samsung. Sebbene rispetto al primo trimestre 2023 il marchio abbia fatto segnare uno -0,7%, è tornato al primo posto con 60,1 milioni di unità distribuite, allungando le mani sul 20,8% del market share. È la conseguenza diretta dello scivolone fatto registrare da Apple, con la linea iPhone a -9,6% e una quota controllata che si ferma al 17,3% (50,1 milioni). A Cupertino qualcuno dovrà interrogarsi sui motivi del trend.

Xiaomi è al terzo posto, ma il ritmo di crescita è importante: +33,8%, con 40,8 milioni di unità distribuite e il 14,1% della quota. Segue Transsion (28,5 milioni, 9,9%, +84,9%), sconosciuto in occidente, ma capace di dominare nei mercati emergenti. Il quintetto di testa è chiuso da OPPO (25,2 milioni, 8,7%, -8,5%). Proponiamo qui sotto un grafico riassuntivo piuttosto chiaro.

Stando alle parole di Ryan Reith (Group Vice President della divisione Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers di IDC), i top brand continueranno a dominare ancora per lungo tempo, a discapito delle realtà minori. Attenzione anche a Huawei, tornata a far registrare numeri importanti in Cina, complice anche l’accoglienza sempre più calorosa riservata al sistema operativo HarmonyOS.