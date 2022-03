Mercato smartphone: record di crescita per Realme

Nelle scorse ore, Strategy Analytics ha diffuso il report relativo al mercato smartphone nel 2021 grazie al quale è possibile farsi un quadro abbastanza chiaro di quella che è la situazione in Europa. Ciò che emerge chiaramente è il fatto che Realme è riuscita a registrare un incredibile record di crescita nell’ultimo trimestre dello scorso anno rispetto al medesimo periodo del 2020.

Mercato smartphone: Realme cresce del 548% in Europa

Più precisamente, la nota azienda cinese è cresciuta del 548% nel “vecchio continente”, ovvero molto più di quanto fatto da qualsiasi altro produttore nel medesimo periodo. L’azienda, dunque, entra a pieno titolo nella top 5 del mercato europeo, piazzandosi in quinta posizione, con il 3% della quota di mercato.

Va tuttavia tenuto presente che, rispetto agli altri brand, Realme è in Europa da poco tempo, di conseguenza è più semplice per il gruppo far cresce i numeri di anno in anno, cosa che per le aziende già affermate da tempo diventa complicato.

A dominare la classifica c’è Samsung, la quale detiene il 29% del mercato europeo, risultando però in calo dell’1% rispetto al medesimo periodo dell’annualità precedente. Al secondo posto troviamo Apple, con il 23% della quota di mercato, la quale ha registrato una crescita dell’11% anno su anno.

Il terzo posto in classifica, invece, è occupato da Xiaomi, con il 20% e con un 33% di incremento delle vendite dallo scorso anno. Al quarto posto c’è Oppo, che si attesta al 5%, ma il brand si interfaccia con il mercato europeo da un anno in più rispetto a Realme, per cui le performance restano comunque notevoli. Basti pensare che il gruppo Oppo ha almeno l’8% del mercato smartphone europeo e un outlook di crescita estremamente positivo.