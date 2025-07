Mercato smartphone: Samsung si conferma leader

IDC ha pubblicato i dati relativi alle spedizioni di smartphone nel secondo trimestre 2025. Samsung ha ulteriormente rafforzato la sua leadership nel mercato rispetto al trimestre precedente. Apple invece rischia di essere superata da Xiaomi. In generale, la società di analisi ha registrato un incrementato quasi nullo rispetto al 2024.

Pesano dazi e bassa domanda in Cina

In base alle rilevazioni di IDC, nel secondo trimestre 2025 sono stati spediti circa 295,2 milioni di smartphone, ovvero solo l’1% in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Secondo la società di analisi, il minimo incremento è dovuto a vari fattori, tra cui l’incertezza alimentata dalla volatilità dei dazi e le continue sfide macroeconomiche come l’instabilità del mercato valutario, la disoccupazione e l’inflazione in tutte le regioni che hanno ridotto la domanda.

I consumatori non considerano più prioritaria la spesa per gli smartphone, soprattutto nei segmenti di fascia bassa dove ovviamente si trovano solo modelli Android. La crescita in doppia cifra nei mercati emergenti è stata inoltre annullata dalla diminuzione della domanda in Cina.

Nonostante ciò, Samsung ha consolidato la prima posizione nella top 5 dei produttori. Nel secondo trimestre 2025 ha spedito 58 milioni di smartphone (+7,9% rispetto al secondo trimestre 2024) ottenendo un market share del 19,7%. Le vendite sono state spinte dai Galaxy A36 e A56 che offrono funzionalità AI.

Apple ha spedito 46,4 milioni di iPhone (+1,5%) e ha una quota di mercato del 15,7%. Xiaomi si è avvicinata all’azienda di Cupertino con 42,5 milioni di smartphone (+0,6%) e una market share del 14,4%. Gli iPhone 17 non arriveranno prima di settembre, quindi Apple rischia il sorpasso. Gli altri produttori nella top 5 sono vivo e Transsion.