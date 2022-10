Mercato tablet e Chromebook: crisi continua

Ancora dati negativi per il mercato dei tablet. Secondo le rilevazioni di IDC, le consegne sono diminuite per il quinto trimestre consecutivo. Per quanto riguarda invece i Chromebook, la situazione è molto peggio e legata a quella del mercato PC. Tra le cause ci sono le difficoltà di approvvigionamento e soprattutto la crisi economica con il corrispondente aumento dell’inflazione.

Consegne in calo anche nel terzo trimestre

Nel terzo trimestre 2022 sono stati consegnati 38,6 milioni di tablet, ovvero l’8,8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. L’unico produttore nella top 5 mondiale con percentuale positiva è Huawei (+2%). L’azienda cinese ha consegnato 2,4 milioni di tablet e occupa ora il quinto posto con un market share del 6,2%. Secondo IDC, questo risultato è dovuto all’incremento di vendite in Russia, dove non sono più in commercio i dispositivi occidentali.

Apple mantiene saldamente la prima posizione con una quota di mercato del 37,5%. L’azienda di Cupertino ha consegnato 14,5 milioni di iPad (-1,1%). Samsung è molto distante (market share del 18,4%) con 7,1 milioni di tablet consegnati. Seguono Amazon (11,1%) e Lenovo (7%), che ha registrato il dato più negativo in assoluto (-36,6%).

Nel terzo trimestre 2022 sono stati consegnati solo 4,3 milioni di Chromebook, ovvero il 34,4% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. La top 5 dei produttori mondiali è guidata da Acer con un market share del 23,9%. Gli altri posti sono occupati da Dell, HP, Lenovo e Samsung.