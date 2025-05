Mercato tablet: è boom di spedizioni di iPad

Secondo i più recenti dati diffusi da Canalys, durante il primo trimestre del 2025 che si è da poco concluso, Apple ha spedito la bellezza di 13,7 milioni di iPad, segnando un aumento del 14% rispetto al medesimo periodo del 2024. Si tratta di una crescita davvero importante, che va a consolidare il dominio della “mela morsicata” nel mercato tablet.

Mercato tablet: 13,7 milioni di iPad spediti nel primo trimestre 2025

Andando maggiormente in dettaglio, Apple si piazza in prima posizione e detiene ora il 37,3% della quota di mercato globale, più del doppio rispetto a Samsung, che occupa la seconda posizione con una quota pari al 18%.

C’è poi Xiaomi, che ha spedito 3 milioni di unità, ovvero il 56,1% in più rispetto al 2024, e adesso detiene una quota dell’8,3% collocandosi in terza posizione. A chiudere le prime cinque posizioni in classifica ci sono poi Lenovo, in crescita del 18,8% con 2,5 milioni di tablet spediti e il 6,9% di share, e Huawei, in calo di 12,5 punti percentuali, avendo spedito 2,4 milioni di unità e detenendo un market share del 6,5%

A giustificare questo vero e proprio boom per gli iPad di Apple è… la pandemia da Covid-19. Nel 2020, a causa delle restrizioni, è nettamente incrementato il numero delle videolezioni, del lavoro da remoto e del tempo trascorso in casa e proprio in quell’anno milioni di utenti nel mondo hanno acquistato un iPad per studiare, lavorare, restare connessi o molto più semplicemente intrattenersi.

A distanza di cinque anni, si presenta il ben noto fenomeno del ciclo di rinnovo. Molti utenti che avevano comprato un tablet in piena pandemia stanno ora passando a un nuovo modello, anche in virtù dell’introduzione di modelli di tablet più potenti con chip Apple Silicon.

Canalys prevede che la domanda resterà alta per tutto il 2025, ma già dall’anno prossimo potremmo assistere a un rallentamento fisiologico, questo perché i cicli di vita dei tablet si stanno progressivamente allungando e il budget dei consumatori comincia a essere compromesso da altre priorità.