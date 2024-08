Mercato tablet: record di vendite per Xiaomi

IDC ha pubblicato i dati relativi alle consegne dei tablet nel secondo trimestre 2024, evidenziando un netto incremento rispetto allo stesso periodo del 2023. Tutti i principali produttori mondiali hanno registrato percentuali positive. Apple conserva saldamente il primo posto, ma Xiaomi è quello con l’aumento più importante, ottenuto anche grazie agli utenti italiani.

Consegne quasi raddoppiate per Xiaomi

In base alle rilevazioni di IDC, nel secondo trimestre 2024 sono stati consegnati 34,4 milioni di tablet, ovvero il 22,1% in più rispetto al secondo trimestre 2023. Secondo la società di analisi, l’incremento è dovuto all’annuncio di nuovi prodotti e alla crescente popolarità dei modelli con tastiera staccabile che, in alcuni casi, possono sostituire un notebook.

La top 5 dei produttori mondiali è sempre guidata da Apple. L’azienda di Cupertino ha incrementato del 18,2% le consegne in un anno (da 10,4 a 12,3 milioni di iPad), ma il suo market share è leggermente diminuito (dal 37% al 35,8%). Samsung occupa il secondo posto con 6,9 milioni di tablet consegnati (+18,6%). Gli altri produttori sono piuttosto lontani.

Al terzo posto c’è Lenovo (+16,7%), seguito da Huawei (+40,3%). Notevole l’aumento delle consegne da parte di Xiaomi: +94,7% in un anno. I suoi tablet hanno riscontrato molto successo in Europa, principalmente in Italia, Francia, Germania e Spagna. Occupa la quinta posizione nella top 5, ma potrebbe superare Huawei e Lenovo nei prossimi mesi.