Mesa 24.3.1 risolve diversi problemi del driver grafico

Dopo l’uscita della versione 24.3 rilasciata due settimane fa, gli sviluppatori hanno rilasciato Mesa 24.3.1, l’ultima versione delle librerie grafiche Linux che in questo primo aggiornamento di servizio inizia a sistemare alcuni problemi che avevano caratterizzato la versione principale.

Mesa 24.3.1: nuova lista di bugfix per la nuova versione

Dopo le novità apportate con la precedente versione, come diverse miglioramenti per quanto riguarda le funzionalità di Radeon Vulkan “RADV”, oltre a un miglior supporto per i driver Apple Silicon OpenGL e Vulkan, numerose ottimizzazioni per Rusticl OpenCL, introduzione del supporto alla grafica integrata Xe3 dei futuri processori Intel Panther Lake e molto altro, Mesa 24.3.1 corregge diversi problemi che sono stati segnalati dagli utenti in merito alla precedente versione.

I problemi riguardavano nello specifico il codice del driver per le GPU Radeon R600 e per il driver PanVK Arm, insieme ad alcune correzioni per quanto riguarda il driver Intel ANV, recentemente aggiornato per migliorare anche la compressione su Vulkan, ulteriori correzioni per Vulkan WSI Wayland, oltre che per RADV e cambiamenti che riguardano anche altri ambiti come il driver Zink e Venus.

Nell’elenco completo della lista di cambiamenti include poi la risoluzione di alcune regressioni che causavano artefatti al lancio dei giochi a schermo intero, uno schermo nero con errore “Failed to add framebuffer” che si verificava con i compositori di Wayland nella situazione in cui non venivano filtrati i formati dmabuf con i modificatori css e le schede grafiche Intel, nel passaggio alla versione 24.3.0. Vengono poi risolti dei glitch che interessavano il codec AV1 di Vulkan e dei crash di Firestorm.

Altri correttivi di Mesa 24.3.1 riguardano la decodifica di cond_modifier per Intel, oltre che altri piccoli problemi con il componente panvk e molto altro. Proprio perché questa versione è unicamente dedicata ai correttivi, non spiccano particolari cambiamenti. Chi è interessato, può consultarli nel dettaglio nelle note di rilascio ufficiali.