Mesa 25.0 si aggiorna e introduce il supporto ad AMD RDNA 4

Mesa 25.0 è la nuova versione della libreria grafica per Linux rilasciata da poco con diverse novità, come il supporto alle nuove Radeon, in uscita a breve, e altri importanti cambiamenti che andremo adesso ad elencare.

Mesa 25.0 supporta le nuove AMD Radeon RX 9000

Come anticipato inizialmente, Mesa 25.0 introduce il supporto per le nuove Radeon RX 9000 di AMD con architettura RDNA4, tramite i driver RadeonSI Gallium3D (OpenGL) e RADV (Vulkan). Proprio il supporto RadeonSI è mantenuto da ingegneri AMD, motivo per cui dovrebbe essere in ottimo stato. Al contrario, il supporto RADV RDNA4 è invece sviluppato da ingegneri Valve e anche in questo caso il supporto alla nuova architettura è in buono stato.

Sempre per quanto riguarda RADV, un’importante novità è rappresentata dall’aggiunta del supporto a Vulkan 1.4, grazie all’aggiornamento API introdotto a dicembre. Lo stesso vale anche per altri importanti componenti Mesa Vulkan.

Altre aggiunte degne di nota che continuano a riguardare AMD su Mesa 25.0 comprendono l’abilitazione predefinita del back-end del compilatore ACO per le Radeon “pre-RDNA” con il driver RadeonSI Gallium3D. Proprio ACO, un’alternativa al compilatore shader AMDGPU LLVM, è stato sviluppato molto nell’ultimo trimestre. Altre aggiunte continuano con il supporto inziale per AMD user-queue Mesa, che permette di inviare il carico di lavoro direttamente alla GPU, bypassando parte del kernel. Non sono mancate ulteriori ottimizzazioni che mirano a migliorare sempre più le prestazioni del driver grafico.

La libreria migliora poi il componente Zink OpenGL-on-Vulkan, aggiungendo molte nuove estensioni Vulkan che vengono supportate dal driver Arm Mali “PanVK”. A ciò si aggiunge un ulteriore miglior supporto per il driver Qualcomm Adreno Vulkan con Turnip, insieme a varie ottimizzazioni destinate alle iGPU Intel Xe2 dei processori Lunar Lake e alle GPU desktop Battlemage. Il driver Intel ANV Vulkan supporta adesso la nuova codifica AV1 e altre nuove funzionalità, mentre ulteriori migliorie sono state apportate anche nel driver NVK Vulkan per le GPU NVIDIA, insieme al supporto per nuove funzioni.

Tutti i cambiamenti di Mesa 25.0 sono consultabili nell’annuncio ufficiale.