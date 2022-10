Meta: addio agli Instant Articles su Facebook

Meta ha comunicato che il formato non verrà più supportato su Facebook a partire da aprile 2023. Gli Instant Articles (articoli istantanei) erano stati introdotti nel 2015 per velocizzare il caricamento delle news sui dispositivi mobile. Si tratta di una tecnologia simile a Google AMP (Accelerated Mobile Pages), molto criticata dai difensori della privacy.

La funzionalità era stata annunciato a maggio 2015, pochi mesi prima del lancio di Google AMP (avvenuto ad ottobre dello stesso anno). Lo scopo degli Instant Articles è velocizzare il caricamento degli articoli sui dispositivi mobile, ospitando le pagine web sui server di Facebook. Inizialmente gli articoli istantanei erano disponibili solo per nove editori e solo su iOS. Il formato è utilizzato nel feed del social network.

Meta ha confermato che il supporto per gli Instant Articles verrà interrotto a meta aprile 2023. Un portavoce dell’azienda di Menlo Park ha così giustificato la decisione:

Attualmente meno del 3% di ciò che le persone in tutto il mondo vedono nel feed di Facebook sono post con collegamenti ad articoli di notizie. E come abbiamo detto all’inizio di quest’anno, non ha senso investire eccessivamente in aree che non si allineano con le preferenze degli utenti.