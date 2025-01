Meta AI lancia editor di documenti con generatore di immagini

Meta AI ha reso disponibile un editor di documenti che sfrutta l’intelligenza artificiale per assistere nella scrittura.

Meta AI per generare testi e immagini con l’intelligenza artificiale

Chi si trova in un paese che ha accesso a Meta AI, può andare sul web client e iniziare a scrivere documenti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Quando si apre un nuovo documento, ci si trova davanti a una tela bianca su cui scrivere, alcune opzioni come grassetto, corsivo, riscrittura e “immagina”, e una barra laterale dove poter chattare con Llama 3.2 di Meta per apportare modifiche al testo.

Non è chiaro da quando questo strumento sia disponibile su Meta AI. Non sembra esserci un annuncio ufficiale da parte di Meta, a parte un messaggio sulla homepage di Meta AI che dice che la funzione è ora disponibile in beta. Le pagine di aiuto per questa funzione sono apparse sei settimane fa, ma non sembra esserci alcuna copertura mediatica al riguardo.

Oltre al testo, potete usare la funzione “immagina” di Meta AI per creare immagini da inserire nel documento. Una volta finito, si può salvare il documento per dopo, copiarlo negli appunti o stamparlo direttamente. Peccato che non sembri esserci un’opzione per scaricare il file in un formato popolare come DOCX.

Versioni e modifiche: un nuovo approccio

Una novità per chi è abituato agli editor tradizionali è la funzione per vedere le modifiche effettuate. Sopra il documento, si può vedere un numero di versione, come v1, v2, ecc., che si aggiorna ogni volta che l’AI apporta una modifica al documento. Comodo, perché se non si è soddisfatti, si può sempre tornare a una versione precedente usando la freccia indietro, o andare avanti con le versioni usando la freccia in avanti.

L’azienda avverte nella pagina d’aiuto che le risposte di Meta AI potrebbero non essere completamente attendibili o appropriate e non dovrebbero essere usate per prendere decisioni importanti. Inoltre ammette che potrebbe raccogliere e usare informazioni come il prompt di testo, i contenuti dell’editor e le risposte generate per migliorare il funzionamento dei modelli di intelligenza artificiale.