Meta Llama 3.2 anche su smartphone in Europa

Solo due mesi fa era stato annunciato Llama 3.1 con 405 miliardi di parametri. Meta ha svelato ieri il nuovo modello Llama 3.2 che può analizzare e comprendere tabelle, grafici e immagini. Viene offerto in quattro versioni, due delle quali ottimizzate per l’esecuzione sui dispositivi mobile. Ovviamente sono ancora open source. Gli sviluppatori e le aziende possono usarli anche tramite Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI e Microsoft Azure AI.

Meta Llama 3.2 anche in Europa

I modelli Llama 3.2 di piccola e media dimensione (11 e 90 miliardi di parametri, rispettivamente) offrono le funzionalità più avanzate e le prestazioni maggiori. Sono in grado di analizzare e comprendere il contenuto di documenti con grafici e tabelle, generare, descrivere (anche con didascalie) e modificare un’immagine.

In base ai test pubblicati da Meta, Llama 3.2 11B e 90B superano Claude 3 Haiku e GPT-4o mini nella comprensione di testo e immagini. Il supporto multimodale ha richiesto una nuova architettura e l’addestramento con dataset aggiornati. Questi due modelli non sono disponibili in Europa, come anticipato dall’azienda di Menlo Park, in quanto non è possibile usare i dati degli utenti (Meta chiede una maggiore chiarezza normativa).

I modelli Llama 3.2 1B e 3B con 1 e 3 miliardi di parametri possono essere eseguiti sui dispositivi mobile, quindi senza accesso al cloud. Ciò migliora le prestazioni e garantisce la privacy. Possono essere sfruttati ad esempio per riscrivere testo, creare bozze e generare riassunti (non sono multimodali).

Sono ottimizzati per processori Arm. Meta ha collaborato con Qualcomm e MediaTek durante lo sviluppo. Questi modelli non sono stati addestrati con i dati degli utenti europei, quindi possono essere utilizzati anche in Europa dai produttori e dagli sviluppatori di app per smartphone e tablet.