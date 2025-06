Meta AI modifica i video: come funzionano i nuovi strumenti di editing

Meta AI ora può modificare i video direttamente, e lo fa in modo così semplice, che anche chi non ha mai usato un programma di editing in vita sua può ottenere risultati professionali. Non stiamo parlando di filtri base o effetti banali. Meta AI può cambiare completamente l’aspetto di un video: trasformare i vestiti di una persona, modificare lo sfondo, applicare stili artistici elaborati.

Modificare i video con Meta AI, bye bye CapCut e app di editing tradizionali

Basta caricare un video di massimo 10 secondi e scegliere tra 50 preset predefiniti. Ogni preset applica un effetto specifico: può trasformare il video in uno stile fumetto vintage, cambiare l’illuminazione per simulare una giornata piovosa, o persino sostituire i vestiti del soggetto con una tuta spaziale.

Meta ha sviluppato questi preset raccogliendo feedback diretti dai creator, quindi non sono effetti casuali, ma strumenti pensati per quello che le persone vogliono davvero fare con i loro video. Il cuore di questi nuovi strumenti di editing sono i modelli Movie Gen di Meta, gli stessi che l’azienda ha presentato mesi fa per generare video realistici con audio. Ora questa potenza è stata adattata per l’editing, rendendo accessibile a tutti quello che prima richiedeva ore di lavoro e competenze tecniche.

Meta ha reso disponibili questi strumenti in tre posti diversi. Direttamente nell’app Meta AI, che molti hanno già installato sui loro telefoni; sul sito Meta.ai, quindi si può usare anche dal computer; e forse più interessante, nell’app Edits. Edits, infatti, è la risposta di Meta a CapCut, l’app di editing che tutti usano per TikTok. Con l’arrivo di questi strumenti AI, Edits diventa molto più di un semplice editor: è una piattaforma creativa che può competere seriamente con il colosso cinese.

Una volta modificato il video, si può condividere direttamente su Facebook e Instagram senza uscire dall’app. L’integrazione è totale e questo rende tutto il processo molto più fluido.

I limiti

Per ora ci sono alcuni limiti evidenti. I video possono durare massimo 10 secondi, che va bene per i reel e i post brevi ma non per i contenuti più lunghi. E ci sono solo 50 preset tra cui scegliere, quindi le opzioni creative non sono tante.

Meta ha promesso che aggiungerà più opzioni di personalizzazione entro la fine dell’anno, ma al momento bisogna accontentarsi di quello che c’è. Non è necessariamente un male, avere troppa scelta a volte paralizza, e 50 preset ben fatti possono essere più utili di centinaia di opzioni confuse.